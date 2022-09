Emma Marrone torna sui social dopo poche ore dalla morte improvvisa del padre Rosario: le parole della cantante dopo il lutto.

Legatissima al padre Rosario, da cui ha ereditato la passione per la musica, Emma Marrone è stata travolta ieri, 5 settembre, dalla tragica notizia della scomparsa prematura del papà. Con un post su Instagram l’ha salutato commossa – “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca” – per poi chiudersi nel silenzio e vivere con assoluto riserbo il dolore. A distanza di poche ore, però, è tornata sui social.

Emma dopo la morte del padre: il tweet

“Grazie a tutti per l’amore che ci avete donato”, ha scritto su Twitter la cantante salentina all’indomani dei funerali del padre. In tanti, ancora, si sono stretti attorno all’artista e alla sua famiglia per il lutto che li ha colpiti in maniera improvvisa.

Rosario Marrone, infatti, si è spento in maniera del tutto inaspettata a soli 66 anni e il comune di residenza della famiglia – Aradeo, in provincia di Lecce – ne ha dato la notizia stringendosi attorno ai familiari.

L’ultimo addio al padre di Emma è stato dato in una chiesa del paesino salentino e le celebrazioni sono avvenute in maniera del tutto riservata, così come esplicitamente richiesto dalla cantante.

A dedicare un pensiero alla Marrone in un giorno triste come quello che l’ha segnata ci sono state, tra i tanti, le colleghe e amiche Elisa Toffoli e Alessandra Amoroso.

Grazie a tutti per l'amore che ci avete donato ❤️ — Emma Marrone (@MarroneEmma) September 6, 2022

