Emma Marrone ha perso in queste ore il suo adorato padre, Rosario Marrone, che si è spento a 66 anni. Non è dato sapere quali siano state le cause della scomparsa dell’uomo, a cui la cantante era estremamente legata. “Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”, ha scritto Emma nel suo post.

Emma Marrone: morto il padre

Il papà di Emma Marrone si è spento a 66 anni e ad annunciarlo sono stati la figlia e la pagina ufficiale del Comune di Aradeo, frazione di Lecce in cui Rosario Marrone e la sua famiglia vivevano. In queste ore in molti si sono stretti attorno alla cantante e alla sua famiglia esprimendo il loro dolore per la scomparsa di Rosario Marrone, che si era fatto conoscere nella sua città per il suo impegno politico e sociale e per il suo amore per la musica. Non a caso Emma ha postato sui social una foto in cui il padre è su un palco con in mano una chitarra e, in passato, lei stessa ha svelato che sarebbe stato lui a farla appassionare alla musica fin da quanto era piccola.

Tra i tanti che hanno espresso il loro affetto alla cantante e a suo padre Rosario attraverso i social vi sono stati anche Stefano De Martino (che ha dedicato all’uomo l’emoticon di un cuore spezzato e ha scritto “vecchio lupo”) e Luciana Littizzetto (che ha scritto a Emma: “Ti tengo stretta. Un bacio”).

