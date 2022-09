Attrice amata in ogni angolo del globo, Jennifer Aniston adora gli animali: scopriamo quanti cani ha, come si chiamano e che razza sono.

Jennifer Aniston non è soltanto un’attrice amata in tutto il mondo, ma anche una grande amante degli animali. Nella sua mega villa di Bel Air, in California, ha accolto tre cani che sono diventati la sua grande famiglia. Scopriamo i loro nomi – davvero particolari – la razza e le curiosità che ci sono sui suoi “veri amici”.

Jennifer Aniston, cani: razza e nomi

Sulla cresta dell’onda da anni e anni, Jennifer Aniston è una delle attrici più amate al mondo. In molti la ricordano ancora per il ruolo di Rachel nella serie tv Friends, mentre altri non riescono a dimenticare le lacrime versate con il film Io e Marley. A prescindere dalla preferenza che ognuno può avere, l’interprete è amata dai seguaci anche per la grande passione nei confronti degli animali. Jennifer ha accolto in casa tre cani, che ama più di ogni altra cosa.

I figli pelosi hanno tre nomi bellissimi: Lord Chesterfield, Clyde e Sophie. Lord Chesterfield è un incrocio con un Labrador ed è stato adottato in piena pandemia da Covid-19, nel 2020. Clyde, invece, è una stupenda mix Schnauzer, mentre Sophie è una Pitbull di colore bianco e nero.

“Sono veri amici. Ho dei fantastici amici umani, ovviamente, ma i miei amici cani sono molto speciali. Ok, non mi scrivono e non mi comprano fiori, ma fanno molto di più. Mi abbracciano se ne ho bisogno, mi salutano sempre quando torno a casa e non si lamentano mai di niente. Vorrei essere anche io così“, ha dichiarato la Aniston alla rivista Dog Mothly.

3 curiosità sui cani di Jennifer Aniston

Jennifer Aniston vive con i suoi tre cani in una lussuosa villa a tre piani situata a Bel Air, zona Westside di Los Angeles, in California Gli animali hanno a disposizione un ampio giardino, ma sono liberi di entrare e uscire di casa quando preferiscono.

-Lord Chesterfield è stato adottato nel mese di ottobre del 2020 tramite l’associazione Wagmore Pet Dog Rescue di Los Angeles.

-La Aniston ha avuto altri cani che ha amato profondamente: ai tempi del matrimonio con Brad Pitt, ad esempio, aveva Norman, un Welsh Corgi-Terrier. Quando l’animale è morto si è tatuata il suo nome sul piede e il numero 11, anno in cui l’ha perso, sul polso.

-Tra i tre cani, quello definito più “loquace” è Lord Chesterfield. “Abbaia anche all’aria“, ha ammesso Jennifer sui social.

