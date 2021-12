Diventato famoso grazie alla fiction Blanca, Linneo è una vera e propria star. Scopriamo tutto sul cane ‘attore’: dalla razza al nome vero.

La nuova fiction Rai Blanca, oltre ad averci confermato la bravura degli attori Giuseppe Zeno, Maria Chiara Giannetta e Pierpaolo Spollon, ci ha presentato un’altra grande star. Stiamo parlando di Linneo, il cane guida della protagonista non vedente. Scopriamo tutto su di lui, dalla razza al vero nome.

Chi è Linneo: tutto sul cane della fiction Blanca

La protagonista di Blanca, interpretata dall’attrice Maria Chiara Giannetta, è una ragazza non vedente che sogna di lavorare in polizia. Ad accompagnarla ovunque è Linneo, il suo cane guida. Blanca non è nata cieca, ma lo è diventata a 12 anni, a causa di un incidente in cui sua sorella maggiore è morta. L’amico a quattro zampe non la perde un attimo di vista: la avverte quando è in pericolo, la ascolta quando ha qualche dubbio e la coccola quando è triste. Non è un caso, quindi, se Linneo ha catturato l’attenzione dei telespettatori.

Il cane della fiction Blanca è una bellissima femmina di bulldog americano di tre anni. Nella realtà, però, non si chiama Linneo, ma Fiona. Con il suo manto bianco con macchie marroni, il fedele compagno di Blanca ha dei bellissimi occhi azzurro ghiaccio. L’animale, per vestire alla perfezione il ruolo che gli è stato assegnato, è stato addestrato dall’educatrice cinofila Carolina Basile della Dog Studios. L’incontro tra l’attrice protagonista e Linneo, invece, è avvenuto un mese prima che iniziassero le riprese. Giorno dopo giorno, umana e animale sono arrivati ad avere una tale sintonia che ha lasciato stupiti anche i telespettatori.

Prima di diventare un cane ‘attore’ e vestire i panni di Linneo, Fiona ha dovuto superare alcuni ‘esami’. Soltanto quando è stata valutata socievole e motivata a collaborare con l’uomo ha fatto il suo ingresso nel mondo del cinema. Leale, affidabile e coraggioso, il bulldog americano è un animale di grande potenza.

Fiona, nome d’arte Linneo: la razza

Come già sottolineato, Linneo è di razza bulldog americano. Con caratteristiche simili al bulldog inglese del passato, è bene sottolineare che, ad oggi, la variante americana non è riconosciuta dal FCI (Fédération cynologique internationale), l’organismo internazionale più importante per la classificazione dei cani. A riconoscere la razza, però, ci sono altre associazioni, come Oreba, Apri, Naba e NKC.

Il bulldog americano, così come il Golden Retriever, il Labrador e il Pastore tedesco, sono frequentemente scelti come cane guida. Sono queste, infatti, le razze che sembrano dare maggiori riscontri positivi durante l’addestramento.

Ecco alcune immagini di Linneo, il cane delle fiction Blanca:

