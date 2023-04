Il Gatto American Wirehair è difficile da trovare, ma in molti lo sognano. Scopriamo le sue caratteristiche fisiche, il carattere e il prezzo.

Poco diffuso ma molto ricercato, il gatto American Wirehair si differenzia dai fratelli felini per il suo bellissimo mantello. Originario degli Stati Uniti, la sua razza è stata definita in tempi piuttosto recenti, ovvero sul finire degli anni Novanta. Vediamo cosa c’è da sapere prima di accogliere in famiglia un peloso di questo tipo.

Gatto American Wirehair: carattere

Soprannominato Americano a pelo ruvido, il gatto di razza American Wirehair è originario degli Stati Uniti. Con un corpo abbastanza muscoloso e longilineo, bisogna fare attenzione perché è un animale molto goloso e tende ad ingrassare. Il peso ideale, che può variare in base al sesso, oscilla tra i 3 e i 7 chili. Il suo musetto è leggermente squadrato, con occhi grandi, che possono avere diverse tonalità in base al colore del manto, e orecchie ampie.

La caratteristica principale del gatto American Wirehair è il suo bellissimo mantello, che risulta riccio, crespo e ruvido. Anche se il pelo è corto, è molto folto ed è composto da tre strati: uno di copertura, uno secondario e il sottopelo. Per quel che riguarda il colore, il manto può avere diverse tonalità: oro, argento, crema, bianco, blu, e rosso. Inoltre, il micio può essere bicolore, tricolore, tigrato e solido.

L’American Wirehair ha un carattere molto bello, affettuoso e dolce. Socievole sia con gli adulti che con i bambini, va d’accordo anche con gli altri animali, tranne quelli che considera prede. E’ un gran giocherellone e, se lasciato in uno spazio aperto non recintato, tende alla fuga. Pertanto, se non avete a disposizione un giardino messo in sicurezza, procuratevi diversi giochi con cui intrattenerlo. Pur amando la compagnia degli umani, è anche indipendente e non soffre la solitudine.

American Wirehair: prezzo

Il gatto American Wirehair ha un’aspettativa di vita lunga, compresa tra i 14 e i 18 anni. E’ bene sottolineare, però, che la sua salute necessita di controlli periodici perché potrebbe sviluppare diverse patologie genetiche. Infine, per quel che riguarda il prezzo, questa razza ha un costo decisamente alto, che va dai 1000 ai 1500 euro. Il motivo è presto detto: trovare un esemplare puro è molto difficile.

