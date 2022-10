Quanto costa un Corgi? Cane dall’aspetto assai particolare, ha un carattere adorabile e va d’accordo sia con i suoi simili che con gli umani.

Follemente amati dalla Regina Elisabetta II, i cani di razza Corgi sono diventati famosi in ogni angolo del globo proprio grazie alla sovrana più longeva d’Inghilterra. Si tratta di un amico a quattro zampe dal carattere particolare, che lo rende un perfetto membro della famiglia: vediamo quanto costa un Corgi e quali sono le sue caratteristiche principali.

Quanto costa un cane Corgi?

Il cane di razza Corgi è davvero particolare ed era molto amato dalla Regina Elisabetta II, che ne ha posseduti più di 30 nel corso della sua vita. Considerato particolarmente intelligente, questo amico a quattro zampe sembra avere la testa di un altro corpo. E’ di taglia piccola, ma il suo muso appare come quello di un fratello di razza grande, un simil lupo. Le zampe sono molto corte e anche la sua coda non è lunga.

Il Corgi ha un bel manto a pelo corto di colore fulvo, con tonalità che possono andare dal rosso al nero focato. Nato come cane da lavoro, un tempo veniva utilizzato dai pastori di vacche per guidare gli animali sul sentiero giusto. Come? Semplice: i cagnolini mordevano i garretti dei bovini. Ad oggi, non vengono più utilizzati a questo scopo, ma sono diventati semplici animali da compagnia.

Per quanto riguarda il prezzo, il Corgi ha un costo che varia in base a diversi fattori, pedigree in primis. Un cucciolo che possiede le dovute certificazioni genealogiche viene dai 1.500 ai 2.500 euro, mentre un cane senza documenti parte dai 900 euro. Un consiglio è d’obbligo: quando si acquista un animale di razza è consigliato sempre scegliere un allevatore serio, che non maltratti gli animali con cucciolate ‘intensive’, e soprattutto, garantisca l’assenza di malattie ereditarie.

Com’è il carattere del cane Corgi?

Per quanto riguarda il carattere, il cane Corgi è intelligente, curioso, vivace, socievole, tenace e protettivo. Ha una spiccata sensibilità, che lo porta ad essere un perfetto compagno di giochi per i bambini. Adora fare lunghe passeggiate, ma non disdegna il riposo. Ecco perché molti lo scelgono come cane da compagnia: sa essere sia attivo che pacato.

