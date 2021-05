Ad un mese dalla scomparsa di suo marito la Regina Elisabetta si è trovata a fare i conti con la straziante perdita di uno dei suoi adorati cani.

Ancora provata dalla morte di suo marito, il Principe Filippo, La Regina Elisabetta si è trovata a dover fare i conti con la perdita di Fergus uno dei due cuccioli di dorgi che le era stato donato solo alcuni mesi fa da suo figlio Andrea. Una fonte vicine alla famiglia Reale avrebbe fatto sapere al Sun che la sovrana sarebbe “devastata” per la scomparsa del suo amico a quattro zampe.

Regina Elisabetta: è morto uno dei suoi cani

Da sempre la Regina Elisabetta è una grande amante degli animali e in particolare i dorgi – un incrocio fra un bassotto dachshund e un corgi gallese – sono sempre stati tra i cani preferiti di sua Maestà, che se n’è sempre presa cura personalmente.

Regina Elisabetta

Purtroppo uno degli ultimi amici pelosi donati alla sovrana – sembra da parte di suo figlio Andrea – sarebbe improvvisamente e prematuramente scomparso nei giorni scorsi, lasciando la Regina sconvolta e addolorata per la perdita.

La morte di Filippo

Poco più di un mese fa (il 9 aprile) la Regina si è trovata a dover affrontare la scomparsa di suo marito, il Principe Filippo, deceduto a 99 anni dopo aver trascorso circa un mese in ospedale. Al funerale hanno preso parte solo alcune delle persone più vicine al duca di Edimburgo e la sovrana – vestita a lutto – era parsa visibilmente commossa e provata nel dare l’ultimo saluto a suo marito.

Non essendo mai venuta meno ai suoi doveri da sovrana la Regina Elisabetta è tornata quanto prima ad occuparsi dei suoi impegni ufficiali (come il tradizionale Queen’s speech a Westminster). Nonostante il lutto da cui è stata tragicamente colpita la sovrana ha cercato di mostrarsi come sempre al massimo del decoro.