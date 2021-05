Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi aspettano il loro primo figlio. La coppia era convolata a nozze a luglio 2020.

Un’altra cicogna in arrivo per la famiglia Reale: dopo il piccolo August Philip Hawke Brooksbank (figlio di Eugenia di York) il Principe Andrea e Sarah Ferguson diventeranno nonni per la seconda volta. La principessa Beatrice di York e suo marito, Edoardo Mapelli Mozzi, attendono il loro primo bebè. Buckingham Palace ha confermato la notizia e l’Huffington Post ha fatto sapere che la Regina sarebbe lieta per la notizia.

Beatrice di York è incinta

Beatrice di York e il promotore immobiliare Edoardo Mapelli Mozzi (di origini italiane) diventeranno presto genitori di un bebè, atteso per l’autunno 2021.

Beatrice Di York

La coppia era convolata a nozze a luglio 2020 dopo aver rimandato il grande giorno a causa dell’emergenza Coronavirus. Al momento non sono noti dettagli sulla gravidanza di Beatrice né sul suo primo figlio (che ancora non è noto se sarà un maschio o una femmina). Il bebè avrà pochi mesi si differenza col suo cuginetto August Philip Hawke Brooksbank, il figlio che la Principessa Eugenia ha dato alla luce il 9 febbraio scorso. Il piccolo inoltre si passerà pochi mesi anche con la cugina figlia del Principe Harry e di Meghan Markle, attesa per giugno 2021 (e di cui ancora non si conosce il nome).

La reazione della Regina

La Regina Elisabetta, che nelle ultime settimane ha dovuto fronteggiare il tragico lutto dovuto alla scomparsa di suo marito Filippo, ha uno splendido legame con sua nipote Beatrice. Fonti vicine alla famiglia Reale hanno fatto sapere che la sovrana avrebbe appreso la notizia della sua gravidanza con estrema gioia. Al matrimonio della Principessa avevano presenziato proprio la sovrana e suo marito Filippo (a debita distanza a causa della pandemia) e la Regina aveva prestato alla nipote una preziosa tiara che lei stessa aveva indossato al suo matrimonio.