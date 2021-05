A causa delle condizioni di salute è stato chiesto di stralciare “temporaneamente” la posizione di Silvio Berlusconi al processo Ruby ter.

Non è quello che si può definire un buon momento per Silvio Berlusconi. Le condizioni fisiche dell’ex Cavaliere e leader di Forza Italia non sono al massimo e proprio per questo motivo sulla sua posizione al processo Ruby ter è stata chiesta dalla procura, una sospensione “temporanea” almeno finché lo stato di salute del cavaliere non migliorerà.

Per i pm: “Berlusconi è seriamente malato”

“Noi crediamo assolutamente che Berlusconi sia seriamente malato e affetto da una patologia severa e questo dicono i certificati medici e le consulenze” ha così dichiarato in aula il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano durante lo svolgimento del processo milanese sul caso Ruby ter e dove è stata appunto fatta richiesta di stralciare “temporaneamente” la posizione del leader di Forza Italia da quella degli altri imputati.

SILVIO BERLUSCONI

“Non ho il minimo dubbio che la situazione di salute del dottor Berlusconi sia di particolare gravità ma nulla mi fa dire che possa esserci soluzione veloce… Per questo motivo la nostra istanza chiede la separazione della posizione dell’imputato Berlusconi anche subordinata alle sue condizioni di salute” ha così spiegato in aula il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

A questa richiesta si è associata anche la difesa stessa di Silvio Berlusconi rappresentata dal legale, Federico Cecconi. Quest’ultimo ha infatti sottolineato che per l’ex premier è essenziale un periodo “di riposo assoluto” in una struttura domestica-ospedaliera ad Arcore.

Per la procura: il processo Ruby ter può proseguire per gli altri imputati

Secondo la procura, che ha chiesto una sospensione momentanea per la posizione di Berlusconi, il processo Ruby Ter può invece proseguire per gli altri 28 imputati i quali, “hanno diritto a un processo in tempi ragionevoli perché questo sta durando da tantissimo”.