Il nome di Silvio Berlusconi riecheggia costantemente nell’arena politica e nel gossip internazionale. Scopriamo il profilo privato dell’ex premier!

Traguardi avvincenti sul piano imprenditoriale e politico, una vita sentimentale sempre sotto i riflettori e un vero e proprio impero tra le mani. È questo l’habitat in cui Silvio Berlusconi ha coltivato la sua storia, con un profilo che potremmo definire un ‘evergreen’ della politica e del gossip. Sempre in testa ai titoli di carta stampata e tv di mezzo mondo, vanta una biografia ricca di successi e sconfitte…

Chi è l’ex premier Silvio Berlusconi? La biografia

Silvio Berlusconi è nato a Milano, sotto il segno della Bilancia, il 29 settembre 1936. Primogenito di una famiglia borghese, ha due fratelli: Maria Francesca Antonietta (scomparsa nel 2009) e Paolo Berlusconi.

Silvio Berlusconi

Ha esordito come imprenditore nel settore edile, e ha imposto la sua firma su una delle holding storiche nello scenario nazionale: Fininvest.

Nel 1993 ha costituito la società di produzione multimediale diventata un colosso della comunicazione, Mediaset. È anche la mente dietro l’ascesa politica di Forza Italia, senatore eletto per la prima volta nel 2013 e quattro volte premier (1994, 2001-2005 e 2005-2006, 2008-2011).

L’infanzia di Silvio Berlusconi è trascorsa nel Basso Varesotto, tra Saronno e Lomazzo, all’epoca dell’occupazione tedesca. Il padre, Luigi Berlusconi, fu assente per tre anni perché rifugiato in Svizzera. Rosa Bossi, sua madre, aveva lavorato nel gruppo Pirelli…

La vita privata tra mogli, figli e nuovi amori

La prima moglie di Berlusconi è stata Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, che ha sposato nel 1965 e da cui ha avuto due figli: Marina Berlusconi (1966) e Pier Silvio Berlusconi (1969).

Il secondo matrimonio è quello con l’attrice Veronica Lario (vero nome Miriam Bartolini), sposata nel 1990. Testimoni di nozze i coniugi Craxi, Fedele Confalonieri e Gianni Letta…

La coppia si è unita con rito civile dopo la nascita dei tre figli: Barbara (1984), Eleonora (1986) e Luigi (1988). Nel 2012 l’avvio dell’iter di divorzio milionario con tanto di bagarre sull’assegno di mantenimento all’ex consorte.

Nello stesso anno, l’ex premier ha iniziato una relazione con la showgirl Francesca Pascale. Una relazione che ha fatto discutere sin da subito, quella tra Silvio Berlusconi e Francesca Pascale. Lei, classe 1985, è diventata la sua compagna dopo il naufragio del secondo matrimonio.

Silvio Berlusconi Francesca Pascale

Tra loro ben 49 anni di differenza…la relazione si è chiusa, con l’annuncio ufficiale, nel marzo del 2020. Altra fidanzata, altra differenza d’età: nel cuore di Berlusconi c’è Marta Fascina.

Chi è la fidanzata di Silvio Berlusconi?

La donna che ha sostituito nel cuore del Cavaliere Francesca Pascale si chiama Marta Fascina. Classe 1990, è nata a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 9 gennaio. Nel 2018 è si è iscritta nella lista di Forza Italia ed è stata eletta deputata nella circoscrizione Campania 1.

Il patrimonio di Silvio Berlusconi

Silvio Berlusconi è uno degli uomini più ricchi al mondo. Secondo la rivista Forbes, nel 2018 si è posizionato al 5° posto in Italia e al 190° nel mondo, con un patrimonio personale stimato in 8 miliardi di dollari. Nel 2009, la stessa rivista di settore lo ha inserito al 12º posto nell’elenco delle persone più potenti del pianeta.

Un patrimonio immobiliare davvero importante quello del Cavaliere. Come noto la sua residenza è quella di Arcore, laddove sorge Villa San Martino.

Berlusconi possiede una Villa ad Antigua, una a Porto Rotondo (Villa Certosa), Villa Belvedere a Macherio (quella in cui abita Veronica Lario), Villa Gernetto a Lesmo (messa in vendita nel 2018), Villa Due Palme a Lampedusa, Villa Correnti a Lesa, sul Lago Maggiore.

L’ex Cavaliere in 13 curiosità

– È noto in tutto il mondo come il “Cavaliere”, soprannome datogli da Gianni Brera dopo l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro ottenuta ne 1977. Silvio Berlusconi vi rinunciò nel 2014.

– Ha conseguito la maturità classica al Liceo Salesiano Sant’Ambrogio di Milano. Ha una laurea con lode in Giurisprudenza. Non tutti lo sanno, ma la sua tesi in Diritto commerciale fu premiata con 500mila lire!

-Anche lui, nel 2020, ha contratto il Covid-19, pur risultando asintomatico.

– Essendo primogenito fu dispensato dal servizio militare, all’epoca obbligatorio.

– Nella sua carriera politica c’è un record: con 3340 giorni di governo è stato il presidente del Consiglio con la carica più longeva nella storia della Repubblica.

– È stato l’unico leader politico mondiale a presenziare a 3 vertici G7 e G8 come premier del Paese ospitante.

– Dal caso Noemi al caso Ruby, sono tanti gli scandali di natura sessuale che lo hanno visto coinvolto.

• Sino al 2013 la residenza ufficiale di Berlusconi è stata ad Arcore (Monza). Da quell’anno in poi, è stata spostata a Palazzo Grazioli (Roma).

• È stato imputato in oltre 20 processi, e nel 2013 ha subito una condanna a 4 anni di carcere per frode fiscale con pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per 2 anni.

• La condanna del 2013 lo ha visto anche decadere dalla carica di senatore, cessando così l’attività di parlamentare dopo quasi un ventennio.

• Il profilo Instagram dell’ex Cavaliere è ricco di scatti che lo ritraggono immerso nella sua attività politica e televisiva (uno dei tanti? Un selfie con Barbara D’Urso).

• Nel suo ultimo video mostrato da Le Iene nella puntata del 1 ottobre, Nadia Toffa ha rivelato che Berlusconi si era personalmente interessato a far partire un elicottero da Trieste per trasportarla al San Raffaele di Milano, dopo il malore del 2017.

– Durante l’emergenza coronavirus ha donato 10 milioni di euro.

Silvio Berlusconi, la salute del leader politico

Il 19 marzo del 2019, Silvio Berlusconi è stato operato d’urgenza al San Raffaele di Milano per un’ernia inguinale incarcerata. Il decorso, come sottolineato dal professor Zangrillo (suo medico personale), è stato buono, anche se Berlusconi ha dovuto rinunciare agli impegni dei giorni successivi in Basilicata.

Tra marzo e aprile 2021 è stato ricoverato per due volte al San Raffaele di Milano.