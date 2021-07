Chi sono i nipoti di Silvio Berlusconi, figli dei suoi figli? In totale ne ha 13: ecco i nomi e cosa c’è da sapere su di loro.

Silvio Berlusconi ha una grande famiglia, allargata e moderna. Due matrimoni, cinque figli e 13 nipoti. Il primo matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio è durato vent’anni e dalla loro unione sono nati Maria Elvira detta Marina e Pier Silvio. Dalle seconde nozze con Veronica Lario, invece, sono nati Barbara, Eleonora e Luigi. Cinque figli che hanno regalato per ben 13 volte la gioia di diventare nonno al Cavaliere. Scopriamo chi sono!

Quanti nipoti ha Berlusconi e chi sono?

Come detto i nipoti di Silvio Berlusconi sono in totale 13, l’ultimo dei quali è Emanuele Silvio, nato nel 2021 dalla relazione tra Luigi Berlusconi e la compagna Federica Fumagalli. Facciamo però un passo indietro: la prima nipote in ordine di tempo è stata Lucrezia Vittoria Berlusconi, nata nel 1990 dalla relazione tra il secondogenito Pier Silvio e la modella Emanuela Mussida.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin

Alcuni anni dopo è toccato alla primogenita Marina rendere nonno il Cavaliere per la seconda volta. Nel 2002 l’arrivo di Gabriele, nato dall’amore della figlia con il marito Maurizio Vanadia, è stato seguito, nel 2004, dalla nascita di Silvio, chiamato così chiaramente in onore del nonno. Nel 2010 diventa nonno per la quarta volta. Si tratta di un altro maschietto: Lorenzo Mattia Berlusconi, primogenito della coppia composta da Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin.

A renderlo nonno ancora una volta è la terzogenita Barbara Berlusconi, madre di Alessandro ed Edoardo, entrambi nati dalla relazione con l’analista Giorgio Valaguzza. Nel 2013 tocca, invece, alla quarta figlia, Eleonora Berlusconi, regalargli la felicità di diventare nonno. Il bimbo si chiama Riccardo ed è figlio di Eleonora e del modello inglese Guy Binns. I due hanno anche altri due figli: Flora, nata nel 2016, e Artemisia, nata nel 2019.

Pier Silvio e Silvia Toffanin hanno avuto poi Sofia Valentina, la loro secondogenita, nel 2015. Nel 2017 e nel 2018 infine Barbara Berlusconi e Giorgio Valaguzza hanno avuto altri due figli, Leone e Francesco Amos, portando a 4 il numero complessivo. Ed è in arrivo il 14° perché Barbara ha annunciato di aspettare il quinto figlio nel 2021.