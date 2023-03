Scopriamo cosa c’è da sapere su Emanuela Mussida, l’ex compagna di Pier Silvio Berlusconi che ha fondato un rifugio per animali.

Emanuela Mussida è l’ex compagna di Pier Silvio Berlusconi che, nel 1990, è diventata madre di sua figlia, Lucrezia Vittoria. Dopo la separazione dall’imprenditore, Emanuela ha cambiato vita e si è trasferita in uno splendido borgo della Toscana. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei e sulla sua storia, passando per alcune curiosità.

Emanuela Mussida: la carriera

Emanuela Mussida è un’imprenditrice ed ex modella milanese, nota alle cronache rosa soprattutto in quanto ex compagna dell’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Classe 1979 e originaria di Milano (non è dato sapere quale sia la sua esatta data di nascita), nel 2019 si è candidata alle liste civiche di Castelnuovo Valdicecina (comune in provincia di Pisa), dove gestisce la Tenuta Codirosso e un centro di recupero per animali selvatici (che si chiama Alfa: a light for Animals Onlus).

Non sono note ulteriori informazioni sulla sua carriera o sul suo percorso di studi, ma lei stessa ha confessato a La Nazione che, dopo aver visitato Castelnuovo, si sarebbe letteralmente innamorata della natura del posto e avrebbe deciso di trasferirsi lì con la sua famiglia.

Emanuela Mussida: la vita privata

Emanuela Mussida ha avuto la sua prima figlia, Lucrezia Vittoria, insieme a Pier Silvio Berlusconi. A seguire si sarebbe sposata con un uomo di nome Giuseppe (di cui non è noto il cognome) e avrebbe avuto con lui quattro figli. L’imprenditrice abita a Castelnuovo Valdicecina e a tal proposito lei stessa ha confessato a La Nazione: “Ero pronta a traferirmi negli States per un progetto lavorativo, poi sono capitata, casualmente, a Castelnuovo, dove mi hanno mostrato questa tenuta agricola pazzesca. È scoccato il colpo di fulmine (…) Ho abbandonato l’idea di vivere in America e ho messo radici in questo posto magnifico. Per me, questo era il luogo giusto dove vivere”.

Dopo la separazione lei e Pier Silvio Berlusconi hanno mantenuto rapporti pacifici e lei stessa ha dichiarato a La Nazione: “Sono in buoni rapporti con la famiglia Berlusconi che, a livello umano, si è sempre comportata con me in maniera egregia.” Lei e Pier Silvio condividono, oltre all’amore per la figlia, anche quello per la nipote, Olivia (i due sono diventati nonni nel 2021).

Pier Silvio Berlusconi

Non sono note ulteriori informazioni sulla vita privata di Emanuela Mussida né sul suo patrimonio.

Emanuela Mussida: chi è il marito

Del marito di Emanuela Mussida è noto solamente il nome, Giuseppe, ed è noto anche che abbia lavorato come avvocato a Milano prima di abbandonare la sua carriera per trasferirsi insieme a lei a Castelnuovo Valdicecina, dove i due gestiscono il loro centro di recupero per animali. La coppia ha quattro figli, ma non sono note ulteriori informazioni sul marito dell’ex modella.

Emanuela Mussida: le curiosità

– Ama prendersi cura degli animali e pubblica spesso le sue foto insieme a quelli salvati nel suo centro di recupero su Instagram. Nella sua tenuta le è capitato di ospitare molti animali selvatici, come faine, ghiandaie, volpi e cuccioli di cinghiale.

– Ha alcuni tatuaggi sul corpo.

– È vegetariana.

