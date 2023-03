Tutto su Pier Silvio Berlusconi, imprenditore e dirigente d’azienda Mediaset e secondogenito dell’ex Premier Silvio Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi è il secondo figlio del Cavaliere Silvio Berlusconi. Nato dal matrimonio con la prima moglie Carla Elvira Lucia Dall’Oglio, Pier Silvio oggi è un imprenditore e dirigente d’azienda italiano. E’ inoltre conosciuto dal grande pubblico per la storia d’amore con la conduttrice televisiva Silvia Toffanin. Che ne dite, scopriamo qualcosa in più su di lui?

Chi è Pier Silvio Berlusconi: la biografia

Classe 1969, Pier Silvio Berlusconi è nato il 28 aprile a Milano sotto il segno del Toro. Secondogenito dell’ex Premier Silvio Berlusconi, Pier Silvio è nato dal matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio ed è fratello di Marina Berlusconi.

Pier Silvio Berlusconi

Dopo gli studi comincia a farsi conoscere nel settore della comunicazione, quando nei primi anni novanta entra nel settore marketing di Publitalia e nella rete televisiva giovane di Italia 1. Nel 1996 è il responsabile Coordinamento palinsesti e programmi Mediaset e tre anni dopo è il vicepresidente generale Contenuti R.T.I.

Nel 2000 viene eletto vicepresidente Gruppo Mediaset e presidente e amministratore delegato R.T.I. Da maggio 2015, inoltre, è anche amministratore delegato e membro del Comitato Esecutivo Gruppo Mediaset riuscendo a concludere l’accordo non solo per i diritti UEFA Champions League, ma anche per i prodotti Warner Bros e NBC Universal.

La vita privata di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi non è solo un imprenditore e dirigente aziendale, ma anche un nome conosciuto dal grande pubblico. Diverse volte, infatti, Pier Silvio è stato protagonista del gossip per via delle sue storie d’amore. In primis è stato fidanzato a lungo con la modella Emanuele Mussida da cui ha avuto nel 1990 la prima figlia Lucrezia Vittoria Berlusconi.

Dal 2001, invece, è felicemente innamorato e fidanzato con Silvia Toffanin, ex letterina ora conduttrice di Verissimo, da cui ha avuto due bambini: Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

Chi è la compagna di Pier Silvio Berlusconi, Silvia Toffanin

Bella, simpatica e affascinante, Silvia nasce il 26 ottobre del 1979 (Scorpione) a Bassano del Grappa, ma non è famosa soltanto per essere la fidanzata di Pier Silvio Berlusconi.

La sua è una carriera cominciata negli anni 90, quando raggiunge le semifinali di Miss Italia 1997. Tre anni dopo arriva il suo debutto televisivo come letterina di Passaparola, ma la sua consacrazione arriva nel 2006, quando diventa la conduttrice di Verissimo.

Silvia Toffanin

Riguardo la sua vita privata, tutti i suoi fan si chiedono oramai da tempo la stessa cosa: arriverà mai il giorno del matrimonio di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi? I due, infatti, non si sono mai sposati anche se spesso si è vociferato di un loro matrimonio segreto… ma per ora pare proprio che i due stiano bene così!

Le curiosità su Pier Silvio Berlusconi

-Come tutti i personaggi importanti, Pier Silvio ha delle guardie del corpo che seguono in ogni momento lui e la moglie. Anche mentre fanno sport!

-Nel 2023 è intervenuto personalmente dopo la deriva presa dal Grande Fratello Vip: da quel momento in poi, pugno duro e ben due squalifiche nel giro di pochi giorni per comportamenti ritenuti non adeguati (specie nei confronti delle donne).

-Pier Silvio, in occasione della morte di Costanzo nel febbraio del 2023, è stato intervistato… dalla compagna Silvia Toffanin a Verissimo. Si è trattato della prima storica volta.

Il patrimonio di Pier Silvio Berlusconi

Secondo quanto riportato da Repubblica già nel 2013, Piero Silvio e la sorella Marina avrebbero una quota del patrimonio del padre riconducibile a circa 585 milioni di euro.

Dove abita Pier Silvio Berlusconi?

Pier Silvio Berlusconi abita con Silvia Toffanin a Portofino, in Liguria, anche se, durante la settimana, vive a Milano per lavoro. Raggiunge la sua famiglia nel weekend.

