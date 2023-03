Ieri sera sarebbe dovuta andare in onda la replica della puntata del GFVip ma è stata sostituita: cosa è successo.

Ieri sera, La5 non ha trasmesso la replica del programma televisivo “Grande Fratello Vip” che era prevista dalle ore 21.10. La decisione di non trasmettere sarebbe stata presa da Piersilvio Berlusconi, che si è mostrato infastidito dalla presenza di linguaggio volgare e parolacce nel programma.

L’Amministratore Delegato di Mediaset, inoltre, avrebbe contestato alcune delle scelte fatte dalla produzione del programma. Berlusconi e il conduttore Alfonso Signorini sembrerebbero essere d’accordo sulla decisione presa.

Sospeso il GF Vip su La5

Sembra che l’amministratore delegato, Piersilvio Berlusconi, sia stato molto infastidito dall’ultima puntata del reality show, in cui sono stati utilizzati toni volgari e numerose parolacce in diretta. Questo eccesso di volgarità avrebbe portato alla decisione di cancellare la replica del programma.

Berlusconi avrebbe personalmente visionato la puntata e l’avrebbe ritenuta inadeguata per la messa in onda, in quanto mancante di rispetto nei confronti del pubblico a casa. Secondo quanto riportato online da “Il Fatto Quotidiano”, il clima è teso a Cologno Monzese dopo l’ultima puntata del reality show “GF Vip 7”.

