Amori, passioni, lutti e anche qualche annuncio social. Sono stati giorni ricchi di notizie: andiamo a vedere i migliori gossip della settimana.

Ultimi sette giorni davvero ricchi di novità per il mondo dello spettacolo e della tv ma in generale per quello che riguarda il gossip. Dagli argomenti più seri come il cordoglio per il compianto Maurizio Costanzo, fino ai nuovi amori, veri o ipotizzati, che hanno coinvolto Elisabetta Canalis e Giulia De Lellis. Spazio anche a Fedez e alla decisione di una pausa… dai social. Vediamo tutti i migliori gossip della settimana dal 27 febbraio al 3 marzo.

I gossip della settimana: il nuovo amore di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis

Dopo tanti rumors relativi alla fine del suo matrimonio con Brian Perri, ecco lo scoop di Chi che riguarda Elisabetta Canalis. L’ex Velina è stata vista in compagnia di Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing, con cui avrebbe trascorso anche la serata…

Di seguito anche gli scatti del settimanale:

Il cordoglio per Maurzio Costanzo

Maria de Filippi, Gabriele Costanzo – funerale Maurizio Costanzo

Non possiamo non dare un pensiero a Maurizio Costanzo e al suo sentitissimo funerale. Grande emozione e cordoglio da parte di Maria De Filippi e dei figli, così come di tutti gli amici e colleghi che hanno preso parte al rito funebre a Roma.

Nel corso della celebrazione la figlia Camilla ha letto una bellissima lettera e lo stesso ha fatto Gerry Scotti.

Daniele Scardina in coma

Daniele Scardina

Una brutta notizia ha colpito il noto atleta del pugilato Daniele Scardina, ex di Diletta Leotta. Il ragazzo è stato operato d’urgenza per un problema alla testa a seguito ad un malore. Al momento è in coma e sulle sue condizioni c’è la massima segretezza.

Giulia De Lellis di nuovo con Andrea Damante?

Giulia De Lellis

Non può mancare un possibile ritorno di fiamma. Gira voce che tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ci sia, di nuovo, del tenero. I due sarebbero stati visti insieme alla Milano Fashion Week ad una sfilata alla quale sarebbero arrivati “in coppia”.

La pausa social di Fedez

Fedez

Chiudiamo con il messaggio molto diretto di Fedez che dopo tanto chiacchierare sul suo conto e su quello della moglie ha annunciato di prendersi una pausa (forse forzata) dai social.

Nelle sue stories Instagram, il rapper ha scritto: “Sto attraversando un periodo per cui preferisco stare più lontano possibile dai social. In queste decisioni non c’entra mia moglie, che anzi ringrazio per il costante supporto. A presto”.

