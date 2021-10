Scopriamo cosa c’è da sapere su Elisabetta Canalis: dai tatuaggi alla vita privata, passando per alcune amicizie…fashion!

Nata il 12 settembre 1978 sotto il segno della Vergine, Elisabetta Canalis è diventata famosa in Italia grazie ai suoi 171 cm d’altezza e al suo ruolo di velina nel Tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la Notizia. Dopo un successo straordinario in Italia, la showgirl si è trasferita a Los Angeles dove oltre a un’attività professionale del tutto diversa dalle precedenti, ha dato inizio alla sua carriera di moglie e mamma! Nel 2021 è tornata in Italia per lavoro, come conduttrice di Vite da Copertina su Tv8 e anche, per una sera, come co-conduttrice de Le Iene. Scopriamo alcune curiosità su Elisabetta Canalis!

8 curiosità su Elisabetta Canalis

– Ha rivelato di aver ricevuto delle avances da Harvey Winstein, e ha raccontato a Quotidiano.net: “Anni fa è capitato di incontrarlo a una cena. Ha fatto un po’ il cretino, ha tentato delle avance ma normalissime, niente di particolare… Sono solidale al cento per cento con chi ha subito uno stupro ma non posso mettermi nella lista delle persone molestate.”

– Uno dei suoi idoli musicali è Francesco De Gregori, che ha avuto modo di ospitare a casa sua e per cui ha cucinato personalmente il pranzo.

– Ha deciso di mettere l’abito del suo matrimonio all’asta e il ricavato è stato devoluto in beneficenza.

– Ha svariati tatuaggi: sulla caviglia ha un piccolo geco identico a quello della sua collega e storica amica Maddalena Corvaglia. Sul polso invece ha una piccola rosa.

– Ha due cani che si chiamano Mia e Megan Kelly.

– Ha avuto una lunga liaison sentimentale con Bobo Vieri, e avrebbe rivelato di averlo picchiato una volta scoperti i suoi tradimenti. La loro relazione ha anche inaugurato il binomio “velina-calciatore”

– A Los Angeles si è ritrovata ad uscire spesso con la sua amica Maddalena Corvaglia, con cui ha aperto un centro di fisioterapia, ha avuto modo di conoscere la fashion blogger Chiara Ferragni, come testimoniato da alcuni scatti sul suo profilo Instagram. Il rapporto con Maddalena è però andato in crisi nel 2019. È anche molto amica, e vicina di casa, di Bianca Balti.

-Nel 2021 è rientrata in Italia per motivi di lavoro. Elisabetta è stata scelta per la conduzione di Vite da Copertina, il rotocalco di TV8 in onda dal 1 settembre dello stesso anno per la sesta stagione, dal lunedì al venerdì.

Elisabetta Canalis a Le Iene: le altre conduttrici

Inoltre, nell’ottobre 2021, ha anche condotto per una sera Le Iene, insieme a Nicola Savino, come hanno fatto altre 9 donne nel corso dei quella stagione tv.

Esse sono: Elodie, Rocio Munoz Morales, Federica Pellegrini, Paola Egonu, Francesca Fagnani, Madame, Elena Santarelli, Ornella Vanoni e Michela Giraud.

Elisabetta Canalis, la vita privata: gli ex eccellenti

Quando era una velina di Striscia la Notizia, Elisabetta ha avuto una relazione con Bobo Vieri. Una lunga relazione che ai tempi ha sdoganato quello che poi è diventato usuale: il binomio velina-calciatore.

Dopo parecchi anni è finita sulle riviste di gossip mondiali con l’attore George Clooney. Una relazione che l’ha resa protagonista di grande invidia del mondo femminile per aver fatto suo un divo di Hollywood.

Per quel che riguarda la famiglia, Elisabetta era legatissima al padre, scomparso nel 2017 dopo un ictus. In quel momento l’uomo si trovava a Los Angeles dalla figlia e dalla nipote. È molto legata anche alla madre Bruna, a cui somiglia molto!

Chi è il marito di Elisabetta Canalis, Brian Perri

Elisabetta Canalis si è legata al chirurgo americano Brian Perri. Il 14 settembre 2014 i due sono convolati a nozze e, un anno più tardi, è nata la loro piccola Skyler Eva. A Nuovo l’ex velina ha raccontato che a scegliere il nome di sua figlia sarebbe stato proprio suo marito:

“Ne abbiamo vagliati tanti con Brian, ma senza trovare mai un accordo. Fino all’ottavo mese doveva chiamarsi in un modo, poi mio marito si è impuntato e allora abbiamo scelto Skyler, che negli Stati Uniti è piuttosto comune ed è piaciuto a tutti e due. Certo in Italia non si può tradurre, suona piuttosto strano e sembra quello di un’eroina di un cartone animato”.

Dove abita Elisabetta Canalis?

Ben prima di conoscere il marito Brian Perri, Elisabetta si era trasferita a vivere in America. Oltreoceano ha conosciuto prima Clooney e poi proprio il marito: con lui e con la figlia vive a Los Angeles. Una casa che è un vero e proprio nido d’amore. Nel 2021, per ragioni di lavoro, è tornata in Italia, ma sembra tornare frequentemente negli Stati Uniti, stando ai post che pubblica su Instagram.

La sua vicina di casa è la modella Bianca Balti, anche lei trasferitasi negli Stati Uniti.

Il cachet di Elisabetta Canalis

Modella e testimonial pubblicitaria, anche se dopo il bancone di Striscia l’abbiamo vista anche in tv. Quanto guadagna Elisabetta Canalis? Il suo cachet varia a seconda del tipo di lavoro: si dice che ai tempi della fine della relazione con Clooney per una intervista o per una campagna la sua agenzia avrebbe potuto, volendo, chiedere anche quattro volte le cifre richieste fino a quel momento.