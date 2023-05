È ancora fresco il suo esordio sul set, ma se il buongiorno si vede dal mattino sentiremo parlare a lungo di Riccardo De Rinaldis!

Riccardo De Rinaldis Santorelli, questo il suo nome completo, è una delle nuove promesse della serialità italiana. A dispetto della giovanissima età, ha recitato in produzioni televisive di notevole successo e affiancato attori davvero quotati. Un radioso futuro gli si palesa davanti, malgrado la vocazione recitativa non lo avesse subito richiamato. Fino a poco tempo fa, ha vissuto come qualsiasi ragazzo della sua età, diviso tra sport e impegni scolastici. Ma andiamo con ordine e scopriamo meglio chi è, sia dal punto di vista della formazione che dai ruoli ricoperti sul piccolo schermo.

La biografia e la carriera di Riccardo De Rinaldis

Riccardo De Rinaldis nasce il 31 marzo del 1999 a Pavia sotto il segno dell’ariete. Fin da tenera età la madre lo accompagna ai provini per spot pubblicitari a Milano. Uno di questi, sostenuto all’età di 14 anni, gli consente di entrare in contatto con un’agenzia che si occupa pure di attori a Roma.

Riccardo passa fin lì le sue giornate tra scuola e pallavolo, come un normale adolescente. Recitare non è inizialmente la sua aspirazione. Non pensa a seguire un corso apposito e, solo una volta avviata la carriera, si avvarrà di un insegnante.

Riccardo De Rinaldis Santorelli

Nel 2018, l’anno della sua maturità presso il liceo scientifico Olivelli, esordisce nella serie tv Non Mentire, diretto da Gianluca Maria Tavarelli. Per lo show, in onda sulle reti Mediaset, interpreta Luca Molinari, il figlio del protagonista Andrea, ovvero Alessandro Preziosi.

Nel 2020 lavora fianco a fianco di un’altra eccellenza del settore: Luca Argentero, in Doc – Nelle tue mani di Jan Maria Michelini. Nello stesso anno appare in Fratelli Caputo di Alessio Inturri, con Cesare Bocci e Flavio Insinna, e Don Matteo 12, con Terence Hill. Ogni progetto che accetta è di grande spessore. Così è pure in Luce dei tuoi occhi di Fabrizio Costa e Simone Poggi, spettacolo con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno su Canale 5. Nel 2022 con la serie tv Vivere non è un gioco da ragazzi ottiene il suo primo ruolo da protagonista nei panni di Lele, nello stesso anni fa il salto al grande schermo, anche qui interpreta il protagonista del film Headshot, diretto da Nico Maggi.

La vita privata di Riccardo de Rinaldis

Per quanto riguarda la sua vita privata Riccardo De Rinaldis è stato fidanzato per circa un anno, dal 2019 al 2020, con l’ex partecipante de Il collegio Jenny De Nucci. Attualmente non è dato sapere se Riccardo De Rinaldis abbia o meno una relazione sentimentale in corso.

Abita a Pavia, ma gli piacerebbe trasferirsi in una metropoli. Su Instagram conta numerosi follower e attraverso la piattaforma collabora con molteplici brand. È impossibile stabilire quanto abbia finora guadagnato.

Ha un fratello e una sorella, entrambi più grandi di lui, che si occupano rispettivamente di economia e benessere.

9 curiosità su Riccardo De Rinaldis

– Si definisce un ragazzo naturale, empatico e fortunato per essersi misurato con persone fantastiche e piene di talento.

– Dopo l’apparizione in Doc – Nelle tue mani, in cui gli viene amputata una gamba, è scoppiato il “finimondo” su Instagram: addirittura, qualcuno ha creduto che fosse realmente successo!

– Il canto è l’altra sua grande passione, ha infatti preso parte ad uno sport di X Factor e sul suo profilo Instagram condivide spesso video in cui canta.

– Vorrebbe partecipare a un musical.

– Sogna di lavorare accanto a Matilda De Angelis.

– Dei registi, Gabriele Muccino lo affascina particolarmente.

– Durante la serata pizza della domenica, guarda con la famiglia tantissimi gialli: da Montalbano a Poirot o Miss Marple.

– Apprezza maggiormente i prodotti per ragazzi, che lo prendono parecchio anche perché si rispecchia nei personaggi.

– Le sue serie preferite sono Baby, Riverdale, Le terrificanti avventure di Sabrina ed Élite: avrebbe voluto far parte dell’ultima.



