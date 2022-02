Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata dell’attrice italiana Anna Valle: il marito, gli amori del passato e figli dell’ex Miss Italia…

In molti ricordano ancora Anna Valle, nata il 19 giugno 1975 (Gemelli), con la fascia di Miss Italia nel lontano 1995. Dalla vittoria a Salsomaggiore Terme sono trascorsi molti anni e da allora la bellissima Anna ne ha fatta di strada: oggi è un’attrice di fiction affermata nel panorama italiano. Come molte altre star italiane del piccolo schermo, tuttavia, è finita più volte nel mirino del gossip per le sue relazioni d’amore.

Timida e riservata, non è presente sui social e ha cercato sempre di proteggere il marito e i figli. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla vita privata della bella siciliana!

La vita privata di Anna Valle e gli ex fidanzati

Anna Valle ha sempre dichiarato di voler mantenere la sua vita privata lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo. Non è una novità e non ci stupisce affatto, infatti, la scelta dell’attrice di non essere presente su alcun social network. Ha una sorella, Antonella, con cui – assieme alla madre – si traferì in Sicilia a 13 anni dopo aver trascorso fino ad allora la sua vita a Ladispoli.

Tuttavia, nonostante il totale riserbo circa la sua vita privata, è noto a tutti il nome del suo fortunato marito: si tratta di Ulisse Lendaro.

Anna Valle

Tra gli amori della bravissima attrice italiana ci fu il giovane Gaetano Ossino. Era fidanzato storico che condivise con lei, nel 1995, la vittoria di Miss Italia. Alcuni anni dopo, dalle pagine di DiPiù Tv, Ossino ha ricordato la storia d’amore con l’attrice raccontando la loro vita insieme prima di Miss Italia: “Passavamo ogni momento libero insieme“.

L’uomo, oggi felicemente sposato con figli, ha raccontato di aver vissuto un incubo per via degli impegni lavorativi di Anna, nonostante la Valle lo rincuorasse circa il loro futuro insieme. Nel 1997, due anni dopo Miss Italia, i due si sono lasciati.

Anna Valle: figli

Dal matrimonio con l’attore, regista e produttore teatrale Anna Valle ha avuto due bellissimi bambini. La primogenita, Ginevra Lendaro, è nata il 20 aprile del 2008. Alcuni anni dopo l’attrice è diventata per la seconda volta mamma del piccolo Leonardo Lendaro, nato il 30 aprile 2013.

Una bellissima famiglia, quella dell’attrice: per Anna Valle i figli Ginevra e Leonardo, sono la più grande gioia. In un’intervista al settimanale F, ha raccontato di essere una mamma molto dolce, ma che ogni tanto ha degli attacchi di rabbia. Sua figlia, infatti, la prende in giro, dicendole che spesso è Biancaneve, ma in altri momenti si trasforma nella Strega Grimilde!

Anna Valle

Chi è il marito di Anna Valle, Ulisse Lendaro?

Nato l’8 febbraio (Acquario) a Vicenza, Ulisse Lendaro è un attore, regista e produttore di teatro. Con la bella moglie ha una passione in comune: il mondo del cinema e della recitazione.

Anna e Ulisse sono infatti entrambi attori. Lui ha debuttato giovanissimo nel gruppo teatrale Ipocrities e in seguito ha cominciato a lavorare come regista portando in scena diversi spettacoli tra cui La cantautrice calva e Esercizi di stile. Nel 1996, fonda un gruppo a teatro chiamato Tr3atranti e l’anno dopo viene premiato come miglior attore protagonista durante il Festival Nazionale di teatro di Trasimeno.

Nel 1999, invece, viene candidato al miglior premio come attore protagonista durante il festival nazionale per la sua interpretazione nell’opera That’s Life. Nel 2008 è il produttore esecutivo di MissTake, primo film di Filippo Cipriano in cui recita la moglie Anna Valle.

5 curiosità su Anna Valle

– Durante un’intervista rilasciata nel salotto televisivo di Domenica In, Anna Valle ha raccontato a Pippo Baudo di non essere un’amante delle nuove tecnologie e che persino i social network non fanno per lei. L’attrice, infatti, ha dichiarato di essere stata più volte rimproverata per il mancato utilizzo dei social. La Valle non nasconde il suo totale disinteresse verso quel mondo e di voler tenere lontano dal gossip la sua vita privata e familiare.

– Anna Valle è Miss Italia nel 1995.

– Prima di diventare famosa lavorava nel negozio della mamma, che vendeva intimo. Dopo il diploma si è iscritta a giurisprudenza ma ha interrotto gli studi.

– Da anni convive con una malattia: Anna Valle soffre infatti di sindrome del colon irritabile (colite). A Ok-Salute ha rivelato: “Qualsiasi cosa mangiassi stavo male. La pasta in bianco mi creava dei problemi, l’insalatina mi metteva ko, il pollo alla griglia non mi piaceva […] Quando sto male fermo tutto e mi sdraio, con una tazza di camomilla in mano. Mi è capitato di avere fitte per sei ore di fila: non vorrei mai dover ripetere un’esperienza così“.

– Con i suoi primi guadagni ha comprato un casa a Roma, sul Lungotevere: “Avevo 22 anni e mi sentivo invincibile, avevo la vita nelle mie mani“, ha raccontato a Grazia. Oggi, invece, vive a Vicenza.

Anna Valle: le fiction

Sono tante le fiction di successo che hanno visto Anna Valle come protagonista. Il primo lavoro in assoluto per la televisione è stato Commesse, in cui giovanissima (quattro anni dopo l’elezione a Miss Italia) si è affacciata nel mono della recitazione. L’abbiamo vista, tra le altre fiction, in Sorelle, Vite in fuga, Cuore, La Compagnia del Cigno, Lea Un nuovo giorno, Luce dei tuoi occhi

Riproduzione riservata © 2022 - DG