Anna Valle ha uno speciale legame con sua madre, Marisa Ferrante. Scopriamo cosa c’è da sapere sulla donna che ha cresciuto l’ex Miss.

Marisa Ferrante è la madre dell’attrice ed ex Miss Italia Anna Valle. La donna, dopo la separazione dal marito, si è trasferita in Sicilia con le due figlie e proprio lei avrebbe il merito di aver appoggiato sua figlia nella scelta di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Scopriamo cosa c’è da sapere su di lei.

Chi è Marisa Ferrante, mamma di Anna Valle

Classe 1953, Marisa Ferrante è la madre di Anna Valle. La donna è stata proprietaria di un negozio di biancheria intima a Lentini, in Sicilia, dove si è trasferita in seguito alla sua separazione dal marito (e dove ha lavorato anche sua figlia, la stessa Anna Valle).

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Anna Valle

Dopo aver vissuto a Ladispoli (nel Lazio) Marisa Ferrante ha deciso di trascorrere il resto della sua vita in Sicilia, dove ha cresciuto le sue figlie, mentre il figlio Renio (agente di commercio e Commissario di Forza Italia) è rimasto a vivere a Ladispoli con il suo ex marito.

Marisa Ferrante: la vita privata

Non si sa molto della vita privata di Marisa Ferrante escluso ciò che ha confessato Anna Valle: la donna e suo marito si sarebbero separati quando lei era ancora giovanissima e a seguire la madre è andata a vivere a Lentini, dove avrebbe cresciuto da sola le due figlie.

“Non sono cresciuta certo in un’isola felice. Da bambina non avrei voluto che i miei si separassero e non soffrissero”, ha confessato a Vero Anna Valle, e ancora (in merito ai genitori): “Loro ci sono sempre stati e ci han fatto sentire il loro amore e la loro presenza. Sicuramente ci hanno insegnato a essere presenti per i propri figli, parlare, raccontare cose”. Oggi la famiglia sarebbe riuscita a raggiungere comunque la serenità e l’ex Miss ha confessato di essere molto legata ai suoi genitori e ai suoi fratelli.