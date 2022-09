Dalla clamorosa carriera e il successo con le fiction alla vita privata dell’attore della fiction Mina Settembre: ecco chi è Giuseppe Zeno!

Da piccolo sembrava avere un futuro differente da questo, ma la grande passione per la recitazione ha completamente stravolto la vita di Giuseppe Zeno. Dopo il successo con L’Onore e il rispetto e tantissimi altri film cinematografici e televisivi, Giuseppe è diventato un attore tanto amato e stimato. Il successo lo ha anche ottenuto a teatro… Scopriamo di più su di lui!

Chi è Giuseppe Zeno: la biografia

Nato a Napoli l’8 maggio 1976, sotto il segno del Toro. Giuseppe, oltre a trascorrere gran parte della sua infanzia ad Ercolano, va spesso a Vibo Marina, in Calabria, con la sua famiglia.

Giuseppe Zeno

Frequenta l’Istituto Tecnico Nautico, ma dopo aver conseguito il diploma cambia completamente strada. Da grande appassionato di recitazione, decide di inseguire il suo più grande sogno. Si iscrive, così, all’Accademia di Arti Drammatica situata in provincia di Reggio Calabria, subito dopo frequenta la scuola nella località di Varsavia.

Giuseppe Zeno: il successo tra fiction e cinema

Un talento clamoroso che lo porta subito a ottenere ruoli sia nel mondo della televisione che nel cinema, anche se il primo ruolo importante lo ottiene nel 2002 con Incantesimo. Continua ad ottenere sempre più successo, specialmente dopo aver interpretato Santi Fortebracci, protagonista della serie L’onore e il rispetto. E tante sono di seguito le fiction con Giuseppe Zeno che incontrano il favore di critica e pubblico.

Nel 2017 lo troviamo al fianco di Vanessa Incontrada per la miniserie tv Scomparsa. Due anni dopo entra a far parte del cast di Mentre ero via. La sua carriera si arricchisce di esperienze e nuovi lavori, tra teatro, film e programmi televisivi. Nel 2021 fa parte del cast di Mina Settembre, fiction Rai basata sui racconti di Maurizio De Giovanni, con protagonista la bellissima Serena Rossi. Non solo, perché nei mesi successivi è in televisione con Luce dei tuoi occhi fiction Mediaset con Anna Valle, e di seguito con Storia di una famiglia perbene, dove affianca Simona Cavallari.

Giuseppe Zeno: la vita privata dell’attore

Della sua vita privata non si parla molto, anche se lo stesso attore non ha problemi a parlare della sua famiglia. Giuseppe è felicemente sposato con Margareth Madè. L’attore napoletano ha incontrato l’attrice siciliana grazie ad un loro amico in comune. I due dopo essersi frequentati per molto tempo, convolano a nozze il 20 agosto 2016 a Siracusa. Un anno dopo, precisamente l’8 novembre, diventano genitori di Angelica.

Il 4 settembre del 2020 hanno annunciato l’arrivo della seconda figlia, Beatrice.

Chi è Margareth Madè, la moglie di Giuseppe Zeno?

Classe 1982, Margareth è nata il 22 giugno a Paternò, sotto il segno del Cancro. Il suo vero cognome è Maccarone, ma l’attrice siciliana ha voluto utilizzare un nome d’arte per poter essere associata ad un tipo di pasta all’estero. Inizia la sua carriera lavorativa come modella, anche se nel frattempo comincia a studiare recitazione e dizione. Sin da subito ottiene diversi ruoli anche come protagonista. Nel 2016 ha anche partecipato come concorrente di Ballando con le stelle insieme a Samuel Peron.

Dove vive Giuseppe Zeno?

Giuseppe e la sua splendida famiglia, la moglie Margareth e le due figlie, vive ormai da tempo a Roma, anche per motivi di carriera di entrambi. Non si hanno informazioni sul suo patrimonio.

Giuseppe Zeno: 3 curiosità

– Il desiderio di frequentare l’Istituto Tecnico Nautico nasce perché da piccolo trascorreva quasi tutte le estati in compagnia del padre e del nonno, entrambi pescatori.

– Giuseppe Zeno è anche presente sui social: ha un profilo Instagram in cui condivide non solo scatti in ambito lavorativo, ma anche personali. Lo vediamo anche in compagnia di sua moglie e sua figlia. Se cerchi foto di Giuseppe Zeno, è proprio il social il posto giusto!

– Giuseppe ha diversi hobby tra cui quello della mountain bike!

