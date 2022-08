Giuseppe Zeno è un volto noto delle fiction italiane: ha recitato in L’Onore e il rispetto, Il paradiso delle signore, Mina Settembre e Squadra Antimafia.

Volto di molte delle fiction italiane, Giuseppe Zeno è stato protagonista di grandi produzioni di successo. Molti lo ricordano per il suo ruolo in “Il paradiso delle Signore”, ancor prima che la fiction sbarcasse nel pomeridiano. Proprio l’uscita del suo personaggio aveva poi consentito alla Rai di dare un diverso taglio e far diventare quello stesso prodotto un appuntamento fisso del pomeriggio. Ma vediamo quali sono state le principali fiction e serie che lo hanno visto protagonista, a partire dagli esordi fino a quelle più recenti.

Da Incantesimo a L’Onore e il rispetto

Giuseppe Zeno, per la televisione, ha esordito nel 1994 in Piccolo Angeli di Cosimo Mamone. Ha avuto delle parti anche in La voce del sangue, I Soprano, e nella fortunata fiction Rai Incantesimo, alla quale ha partecipato alle stagioni 5 e 6.

Giuseppe Zeno

A proposito di sceneggiati di successo, ha recitato anche in Un posto al sole, in Carabinieri. Ruolo importante e di rilievo quello in L’Onore e il Rispetto, dove si è calato nei panni di Santi Fortebracci, fratello del personaggio interpretato da Gabriel Garko. Quest’ultimo mafioso, Santi invece magistrato capace di sfidare Cosa nostra.

Fiction con Giuseppe Zeno: con Il Paradiso delle Signore il successo

Nel 2011 entra nel cast di Squadra antimafia, dove interpreta l’uomo di un clan che entra in affari con Rosy Abate, ma il grande successo arriva tra il 2015 e il 2017 con Il Paradiso delle Signore (con lui, tra gli altri, Giusy Buscemi e Alessandro Tersigni), dove è il signor Mori, imprenditore e padrone proprio del negozio che dà il nome alla fiction.

Il ritorno alla fiction di prima serata

Lo vediamo anche nel cast dell’ultima stagione di Tutto può succedere e poi in Mina Settembre, la fiction che lo vede recitare insieme a Serena Rossi, protagonista sia nella prima che nella seconda stagione.

Nel 2021 Zeno torna con una fiction di successo, Luce dei tuoi occhi, dove recita al fianco di Anna Valle: una produzione di successo soprattutto in termini di ascolti, tanto da convincere Mediaset a una seconda stagione. A seguire, lo stesso anno, eccolo anche in Storia di una famiglia perbene, insieme a Simona Cavallari.

Riproduzione riservata © 2022 - DG