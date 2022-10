Avete visto la stagione 1 di The Bear? Ecco la spiegazione del finale della serie TV disponibile su Disney +.

Il 5 ottobre 2022 ha debuttato su Disney + una serie Tv che, dopo aver avuto un grande successo negli Stati Uniti, ha saputo immediatamente conquistare il pubblico anche in Italia. Di cosa parliamo? Di The Bear. Forse uno degli ingredienti (è proprio il caso di utilizzare questa espressione) che hanno portato al successo questa serie TV è il fatto che la ruota intorno alla cucina di una paninoteca italiana negli Stati Uniti. La prima stagione è composta da 8 episodi, se li avete visti tutti potreste non aver ben compreso cosa è accaduto proprio nel finale: se non volete spoiler non andate avanti con la lettura, altrimenti anche la spiegazione del finale di The Bear 1.

The Bear, stagione 1: la spiegazione del finale

Ciò che non torna nel finale di The Bear riguarda il fatto che i soldi che Michael ha nascosto all’interno dei barattoli sono poi apparsi perfettamente sigillati. Come è possibile? Michael ha avuto accesso alla macchina per sigillare i barattori e per questo è riuscito a ricrearli come se fossero nuovo, nonostante fossero stati aperti come l’apriscatole.

Nella seconda stagione della serie TV, che è già stata annunciata e dovrebbe arrivare nel 2023, troverà infatti una spiegazione il titolo scelto per la serie TV: il The Bear sarà infatti il nome del ristorante che Carmen aprirà proprio nel nuovo ciclo di episodi.

The Bear: il cast della serie TV

Il protagonista di The Bear è Carmen Berzatto, detto Carmy, uno chef stellato che dopo la morte del fratello Micheal, torna a Chicago per gestire la paninoteca italiana del fratello.

A vestire i panni del protagonisti è Jeremy Allen White, attore noto per il ruolo di Lip Gallagher nella serie TV Shameless. Nel cast di The Bear sono presenti anche Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas, Abby Elliott e Joel McHale.

