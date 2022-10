Ecco le location di Dunkirk, il film diretto da Christopher Nolan che racconta la celebre evacuazione inglese nella seconda guerra mondiale.

Tre Premi Oscar vinti (Miglior montaggio, Miglior sonoro e Miglior montaggio sonoro) e altri cinque sfiorati, più un’altra lunga serie di prestigiosi riconoscimenti ricevuti in giro per il mondo (tra cui quello per il Miglior film straniero ai David di Donatello). Di quale pellicola parliamo? Di Dunkirk, opera diretta da Christopher Nolan e uscita nelle sale cinematografiche nel 2017. Vediamo ora insieme quali sono le location utilizzate dal regista.

Dunkirk: le location del film

Le riprese di Dunkirk non potevano che iniziare proprio nella cittadina nel nord della Francia dove è ambientato il film: qui, nei luoghi dove è avventura la storica evacuazione dell’esercito inglese avvenuta nel maggio del 1940 durante la seconda guerra mondiale, il regista Christopher Nolan ha battuto il primo ciak il 23 maggio del 2016.

Spiaggia Dunkirk

La strada che si vede nella prima scena del film è Rue Belle Rade, una vietta caratteristiche di Dunkirk (o Dunkerque in francese): è qui che vediamo per la prima volta il soldato Tommy correre per cercare di mettersi in salvo e arrivare alla spiaggia. I 16 km della spiaggia e il molo sono stati tutti utilizzati come location del film.

Ma le riprese del film non si sono svolte solamente nel nord della Francia, ma anche in Inghilterra a Swanage e Weymout, oltre che nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti (a Los Angeles).

Dunkirk: il cast del film

Tra i protagonisti di Dunkirk troviamo Fionn Whitehead, nei panni di Tommy: questo film ha segnato il debutto nel mondo del cinema dell’attore britannico. Al suo fianco hanno lavorato Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Stules e Aneurin Barnard.

Oltre ai giovani attori precedentemente citati, Christopher Nolan nel cast di Dunkirk ha anche voluto una serie di vere e proprie star di Hollywood come Kenneth Branagh (celebre anche come regista, tra i suoi film c’è anche Assassinio sull’Orient Express) e Tom Hardy: due dei più celebri e apprezzati attori britannici dei giorni nostri.

Completano poi il cast di Dunkirk James D’Arcy, Barry Keoghan, Mark Rylance e Billy Howle.

