I film di Christopher Nolan non sono quasi mai semplici da capire, ecco la spiegazione di Dunkirk, pellicola vincitrice di 3 Premi Oscar.

Ci sono film che, anche se visti distrattamente, possono essere compresi con estrema semplicità, altri invece anche anche con una visione attenta diventano di difficile comprensione da parte dello spettatori. Fanno certamente parte di quest’ultimo filone quelli diretti da Christopher Nolan, regista a cui piace molto giocare con il concetto di tempo e riesce a modellarlo in vari modi: lo ha fatto anche con Dunkirk, film uscito nel 2017 nelle sale cinematografiche e che ha saputo conquistare sia il pubblico che la critica, come i 3 Premi Oscar vinti (Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Montaggio Sonoro). Se c’è qualcosa che non vi è chiaro del film niente paura: ecco la spiegazione di Dunkirk.

Dunkirk: la spiegazione del film

In Dunkirk vengono seguite tre storie: quella di Tommy e Alex, soldati del Brithis Army che cercano di lasciare la Francia (quella che si vede è proprio la spiaggia di Dunkirk, che è stata utilizzata come location del film) e imbarcarsi su una delle navi venuta a riprendere i soldati, quella del signor Dawson che a bordo della sua barca parte insieme al figlio Peter e all’amico di quest’ultimo George per Dunkirk per portare a casa più soldati possibile, infine quelli dei piloti Farrier e Collins, che a bordo dei propri Spitfire partono dall’Inghilterra con destinazione Francia per dare un supporto aereo alle operazioni di evacuazione.

Dunkirk, spiaggia con relitto

Le tre storie si intrecciano tra di loro ma ciò che è importante sapere è che, anche se raccontate in maniera simultanea, non sono ambientate nello stesso arco di tempo. Quella dei soldati Tommy e Alex sul molo di Dunkirk è ambientata in un arco di tempo di una settimana, circa, quella del signor Dawson di un giorno, quella dei piloti Farrier e Collins di una sola ora. Proprio quesa divisione temporale va tenuta in mente quando si guarda il film per poterlo comprendere pienamente.

