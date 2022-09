Ecco tutte le location di Viola Come il mare, la fiction di Canale 5 con protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi.

Francesca Chillemi e Can Yaman: sono loro i due protagonisti principali di Viola come il mare, la fiction di Canale 5 in onda a partire da venerdì 30 settembre 2022. E proprio la presenza di questi due attori ha fatto crescere l’attesa per la serie TV, che è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini. La protagonista è Viola Vitale, una giornalista affetta da sinestesia, che da Parigi si trasferisce a Palermo per cercare il padre. Qui si troverà a indagare su una serie di delitti e conoscerà l’ispettore capo Francesco Demir. Vediamo ora quali sono le location di Viola come il mare.

Viola come il mare: le location della fiction

Come detto in precedenza, la storia raccontata in Viola come il mare è ambientata principalmente a Palermo e proprio nel capoluogo di regione della Sicilia sono state girate quasi tutte le scene delle varie puntate della fiction.

Palermo, la Cattedrale

Una delle principali location è la splendida spiaggia di Mondello, meta turistica molto frequentata d’estate da turisti provenienti da tutto il monte. Nella città di Palermo tra le location che si possono più facilmente riconoscere ci sono Piazza Pretoria, la Cattedrale, la Chiesa di Santa Maria dello Spasimo, il celebre Teatro Massimo.

E poi ancora le stradine e i vicoli del caratteristico quartiere della Vucciria, il Palazzino dei Quattro Pizzi e l’Ospizio Marini, strutture entrambe situate nel quartiere dell’Arenella. Oltre che a Palermo, le riprese di Viola come il mare si sono svolte anche in altre località della Sicilia come l’Isola delle Femmine e la città di Terrasini.

Ma la Sicilia non è l’unica regione che ha ospitato le riprese di Viola come il mare, alcune scene sono state girate anche a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, e negli studi cinematografici di Roma.

Riproduzione riservata © 2022 - DG