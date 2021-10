Su Canale 5 arriva la fiction Storia di una Famiglia Perbene: dal cast alla trama, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tratta dall’omonimo romanzo di Rosa Ventrella, che ha avuto un grande successo, su Canale 5 arriva Storia di una Famiglia Perbene. La serie TV è formata da 8 episodi, tutti dalla durata di 50 minuti, che verranno trasmessi in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset in quattro puntate. Questa è una fiction sulla quale la Mediaset punta molto e spera che possa avere lo stesso successo del libro: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sulla serie TV.

Storia di una Famiglia Perbene: il cast della fiction

I due protagonisti principali di Storia di una Famiglia Perbene sono Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, che interpretano rispettivamente Michele Straziota e Maria “Malacarne” De Santis nelle loro versioni adulte.

Giuseppe Zeno

Giuseppe Zeno lo si è potuto vedere tra i protagonisti di molte fiction, tra cui Mina Settembre, Come una madre e Luce dei tuoi occhi, Simona Cavallari invece conosciuta dal pubblico televisivo per avere interpretato il ruolo del vicequestore Claudia Fares in Squadra antimafia.

Nel cast di Storia di una Famiglia Perbene troviamo poi anche Silvia Rossi, Federica Torchetti, Carmine Buschini, Antonio Palumbo, Pierfrancesco Nacca, Elia Marangon, Ilaria Di Donato, Ilenia Ginefra, Eugenio Ricciardi, Federica Torchetti e Federico Calistri.

Storia di una Famiglia Perbene: la trama della fiction

Ma Storia di una Famiglia Perbene quando esce in TV? Il debutto della fiction su Canale 5 è previsto per il 10 novembre. La protagonista principale della serie TV è Maria De Santis, detta malacarne, una ragazzina solitaria che abita in quartiere popolare della Bari degli anni ’80. Cresce insieme all’amico Michele Straziota, che arriva invece da una famiglia di contrabbandieri.

I due crescendo resteranno molto legati, nonostante le famiglie e gli eventi sembrano fare di tutto per allontanarli. Non resta ora che vedere Storia di una Famiglia Perbene su Canale 5.