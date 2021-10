Dopo Quattro ristoranti e Quatto hotel, arriva su Sky Quattro matrimoni: tutto sul programma di Costantino Della Gherardesca.

Quattro ristoranti è un successo ormai consolidato da diverso tempo, Quattro hotel ormai è una certezza, è così che Sky ha deciso di lanciare un nuovo format: Quattro matrimoni. A condurre il programma è Costantino Della Gherardesca che è tornato a Sky dopo che in passato era stato opinionista di Xtra Factor. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questo programma.

Quattro matrimoni: quando inizia e quando va in onda

La prima puntata di Quattro matrimoni è in programma domenica 10 ottobre in prima serata, a partire dalle ore 21.15, su Sky Uno (canale 108 e canale 455 del digitale terrestre). Ogni settimana, sempre di domenica sera, andrà poi in onda una nuova puntata del programma.

Costantino Della Gherardesca

Ovviamente è possibile seguire Quattro matrimoni anche in diretta streaming su Sky Go e anche su Now TV.

Quattro matrimoni su Sky: come funziona il programma

Il meccanismo di Quattro matrimoni è per certi versi simile a quello di Quattro ristoranti e Quattro hotel. In ogni puntata le quattro coppie di protagoniste (più che altro le spose, sono loro le vere protagoniste del programma) verranno riprese lungo tutta la giornata del matrimonio: dalla cerimonia al pranzo o cena. Al matrimonio saranno presenti anche le altre spose in gara in ogni puntata che daranno i propri voti tra abito, location, cibo e evento in generale.

Una volta che tutti e quattro i matrimoni si sono svolti, le quattro spose si ritroveranno insieme anche a Costantino Della Gherardesca. Con i voti delle spose verrà stilata una classifica che potrà però essere ribaltata dai giudizi del conduttore.

Qual è il premio per la coppia di sposini vincitrice della puntata? Ogni settimana in palio c’è un soggiorno in un resort da sogno.