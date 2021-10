Sono stati annunciati i nomi degli artisti che si esibiranno all’intervallo del Super Bowl 2022: ecco chi sono.

La finale del campionato di football americano negli Stati Uniti è, ogni anno, uno degli eventi più attesi oltre che uno dei più visti e uno di quelli che muove le più grandi somme di denaro. Ovviamente c’è grande attesa anche per il Super Bowl 2022, non solo per sapere quale squadra vincerà il titolo, ma anche per l’ormai classica esibizione dell’intervallo. A tal proposito, sono stati annunciati i nomi degli artisti che si esibiranno proprio tra il primo e il secondo tempo nel consueto show: vediamo insieme chi sono.

Super Bowl 2022, lo show: i cantanti che si esibiscono all’intervallo

Sono in totale cinque gli artisti che si esibiranno al Super Bowl 2022: Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Ad annunciare i loro nomi è stata direttamente la National Football League.

Eminem

All’annuncio è seguito un comunicato stampa firmato da Jay-Z, l’organizzatore dello show di metà partita del Super Bowl: “Dr. De, musicista visionario di Compton, Snoop Dogg, un’icona di Long Beach e Kendrick Lamar, un giovane pioniere della musica anche lui di Compton, prenderanno il centro del campo per una performance secolare. A loro si uniranno il genio lirico Eminem e l’intramontabile regina Mary J. Blige. È qui che si fa la storia”.

Non sono poi mancate le reazioni dei protagonisti, come quella di Dr. Dre: “Sono davvero entusiasta di condividere il palco con i miei amici per il Pepsi Halftime Show. Questa performance introdurrà la prossima saga della mia carriera”.

Super Bowl 2022: quand’è?

Il Super Bowl 2022 sarà domenica 13 febbraio 2022 (sarà l’edizione numero 56 della storia) e si giocherà al SoFi Stadium di Inglewood, in California. L’evento sarà trasmesso in diretta TV anche in Italia, come ormai avviene da diversi anni.