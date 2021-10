Per il talk show condotto da Maria Venier oggi è un giorno importante. Ecco cosa accade in trasmissione.

Domenica In, la trasmissione pomeridiana della domenica presentata da Mara Venier, spegne ben 45 candeline. Il compleanno è stato annunciato dalla stessa conduttrice con gioia in apertura della puntata di oggi, prima dell’arrivo delle gemelle Kessler. Per l’occasione, è stato già rivolto un grande omaggio e ringraziamento all’amato Corrado, che ha portato il programma televisivo ai fasti sin dal 1976. Mara Venier,

Per l’occasione ci saranno ospiti importanti: le prime a partecipare sono appunto le sorelle Kessler, che hanno anche loro recentemente festeggiato un compleanno importante, quello dei loro 85 anni. Le gemelle hanno colto l’occasione per raccontare la loro vita, tra momenti felici e altri dolorosi.

L’ospite successivo è stato poi l’attore Walter Nudo, con il quale sono state vissute emozioni intense. È poi la volta della simpaticissima Claudia Gerini. Quali altre emozioni ci aspettano in studio?