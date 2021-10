Sta per tornare in TV uno dei teen drama più amati di sempre: Gossip Girl. E’ stata annunciata la data di uscita del reboot.

Gossip Girl torna in TV. Alla notizia che HBO Max avesse deciso di riportare sul piccolo schermo il teen drama una decina di anni dopo la sua conclusione le reazioni positive da parte dei fan non erano mancate: un entusiasmo che il network americano spera che si tramuti in buoni dati d’ascolto. E lo spera anche Sky, che trasmetterà il reboot di Gossip Girl in Italia: anche nel nostro Paese sarà infatti possibile vedere il teen drama.

Gossip Girl, il reboot in Italia quando esce?

La notizia delle ultime ore è che il reboot di Gossip Girl ha ora una data di uscita: mercoledì 27 ottobre in prima serata. E’ questo il giorno scelto per il lancio su Sky della tanto attesa serie TV. Non è noto quante stagioni durerà la nuova serie (erano sei quelle dell’originale Gossip Girl) ma di certo ci sarà una seconda stagione: HBO Max ha infatti immediatamente prolungato lo show per un nuovo ciclo di episodi, un chiaro segnale di quanto il network americano punti si questa serie.

Gossip Girl

Per vedere Gossip Girl 2 non bisognerà attendere molto: la serie TV andrà in onda su Sky a partire da novembre, non appena le puntate della prima stagione saranno concluse.

Gossip Girl: la serie TV originale su Sky

Se prima di vedere il reboot di Gossip Girl volete rinfrescarvi la memoria con la serie originali, Sky offre questa possibilità ai suoi abbonati: a partire da venerdì 22 ottobre sarà infatti possibile vedere tutti gli episodi (sono in totale 121) delle sei stagioni. Le varie puntate, oltre che su Sky, potranno essere viste in streaming anche su Now TV.

Serena, Blair, Nate, Dan, Chuck, Vanessa e tutti gli altri protagonisti della serie TV stanno tornando.