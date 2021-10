Il talent show targato Rai è molto amato dai telespettatori. Tuttavia non è tutto oro quello che luccica. Si parla di forti malumori tra i concorrenti in gara.

Sul palcoscenico tutto è brillante, vivace, spettacolare; ma nella realtà le cose non sono mai come appaiono. Tale e Quale Show quest’anno è record di ascolti, negli ultimi giorni ha raggiunto la cifra record di oltre 4 milioni di telespettatori; ma dietro le quinte del programma si celano contrasti e malumori.

Lo show di Carlo Conti convince il pubblico da casa, ma non i concorrenti in gara. Secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe parecchio subbuglio dietro le quinte: i concorrenti non gradirebbero le imitazioni loro assegnate e avrebbero persino iniziato a bisticciare tra loro.

Tensioni tra i concorrenti

A dire di alcuni partecipanti le imitazioni loro assegnate non valorizzerebbero il loro “lato artistico” e quindi il loro talento. Tensioni e polemiche sarebbero all’ordine del giorno.

Di recente ci sarebbero state alcune liti dietro le quinte a causa di una votazione camuffata. Secondo quanto trapelato, nell’ultima puntata, un concorrente avrebbe affermato di votare un suo collega, mentre poi ne avrebbe palesemente votato un altro. La questione ha scatenato un violento litigio dietro le quinte.

Troppa competizione, tensioni e invidie non sopite. Questo il retro del palcoscenico di Tale e Quale Show 2021 che, al di là della facciata splendente, mostra il lato oscuro del mondo dello spettacolo.