Venerdì 1 ottobre su Rai 1 va in onda la terza puntata di Tale e Quale Show: le imitazioni e le anticipazioni.

Per i fan di Tale e Quale Show l’appuntamento davanti alla TV con la terza puntata dell’edizione 2021 è venerdì 1 ottobre alle ore 21.30, ovviamente su Rai 1. Fino a questo momento i concorrenti rivelazioni sono Pacifico, Gino e Eduardo Acciarino, in arte i Gemelli di Guidonia: nella prima puntata hanno imitato Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti cantando Mille, nella seconda i Bee Gees esibendosi con How Deep Is Your Love. E nella terza puntata chi imiteranno? Scopriamolo insieme.

Tale e Quale Show 2021, la terza puntata: le imitazioni

I Gemelli di Guidonia nella terza puntata di Tale e Quale Show 2021 li vedremo nei panni del trio formato da Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi che nel 1987 vinsero il Festival di Sanremo esibendosi insieme con Si può dare di più.

Carlo Conti

Francesca Allotta la vedremo invece nei panni di Gianna Nannini, Deborah Johnson invece diventerà per una sera Amii Stewart, Federica Nargi sarà invece Jennifer Lopez. La cantante imitata da Stefania Orlando è invece una vera e propria icona della musica italiana: Mina. Un’altra icona della musica italiana la imita Alba Parietti. Chi è? Patty Pravo.

Infine, per quanto riguarda le imitazioni dei concorrenti uomini, Dennis Fantina sarà Michele Zarillo, Biagio Izzo si trasformerà nei Righeira, Simone Montedoro nel vulcanico Adriano Pappalardo, Pierpaolo Pretelli in Achille Lauro e Ciro Priello nel mito Freddie Mercury.

Tale e Quale Show 2021: i giudici

A votare le performance dei vari concorrenti di Tale e Quale Show 2021 è la giuria che è composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Poi ci sono come sempre i voti degli altri concorrenti, del pubblico da casa attraverso ai social e del giurato imitatore che cambia di puntata in puntata.