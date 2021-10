Alba Parietti è Patty Pravo sul palco di Tale e quale show. Molto meglio dei Maneskin, ma Malgioglio resta critico.

Ottima prova di Alba Parietti, reduce dalla polemica con Giorgio Panariello per l’imitazione dei Maneskin della scorsa puntata. Questa sera, interpreta Patty Pravo cantando Il paradiso. Un personaggio di certo più nelle sue corde del ventenne Damiano dei Maneskin. E che, infatti, raccoglie commenti positivi. Non da tutti, si intende.

Ha convinto nella gestualità, nella voce e nell’aspetto fisico, nonostante la sua tendenza a non de-pariettizzarsi facilmente, come nota criticamente Loretta Goggi.

Non è dello stesso parere Malgioglio, che stronca la Parietti. “Ho bisogno di un elettrocardiogramma dopo la tua messa in scena. Fossi nella Pravo ti denuncerei per questa prova incommentabile”. La Parietti incassa il colpo, ma con tono risentito.