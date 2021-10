Soleil contro tutti, le ultime indiscrezioni sulle Principesse, le prime impressioni a caldo dello sportivo Aldo Montano… queste le ultime news dell’appuntamento pomeridiano del reality.

E’ da poco terminata la consueta puntata pomeridiana del Grande Fratello Vip: saranno numerosi gli argomenti che verranno affrontati nella puntata di stasera, dal caso Solei Sorge, tacciata di razzismo dai suoi compagni di avventura, alla vera origine delle Principesse Selassiè, che pare siano in realtà figlie del giardiniere di corte, a tantissime altre situazioni spinose che, già in pochissimi giorni, si sono innescate trai concorrenti del reality.

Passato tutto in rassegna, il conduttore Alfonso Signorini ha riservato in diretta un piccolo momento per il ritorno in Casa dell’amatissimo schermidore Aldo Montano. “C’è del fuoco” ha subito ammesso lo sportivo osservando a primo impatto quel che ha ritrovato e, alla domanda del conduttore su chi avrebbe scelto come “compagno di letto”, risponde ironicamente: “Sono apertissimo a cedere posti, figurati se mi vergogno di dormire sul divano!“. Ricordiamo che Montano era stato costretto a lasciare momentaneamente il reality per via di un importante impegno istituzionale, ovvero l’incontro del Presidente della Repubblica italiana con gli atleti italiani vittoriosi durante le Olimpiadi di Tokyo.

L’incontro era stato programmato da tanto tempo, motivo per cui non poteva in alcun modo essere rimandato o evitato: inoltre Montano, prima di aver varcato nuovamente la famosissima porta rossa, ha dovuto osservare un rigoroso periodo di quarantena, come le normative vigenti osservano.

Guarderete la puntata stasera?