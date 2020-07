Soleil Sorge, 6 cose che non sapevi sulla modella

Scopriamo cosa c’è da sapere su Soleil Sorge, ex corteggiatrice di Uomini e Donne: dalla relazione con Luca Onestini a quella con Jeremias Rodriguez.

Nata il 5 luglio 1994 a Los Angels sotto il segno del Cancro, Soleil Sorge è nota al pubblico televisivo per aver partecipato a Uomini e Donne, programma in cui ha conquistato il cuore del tronista Luca Onestini. La storia tra i due è naufragata improvvisamente durante la partecipazione di Onestini al Grande Fratello Vip, e in seguito Soleil Sorge ha iniziato una storia con un altro concorrente di Uomini e Donne: Marco Cartasegna. A proposito di naufragio: Soleil nel 2019 è diventata una concorrente dell’Isola dei Famosi e si è avvicinata a Jeremias Rodriguez, ma la loro relazione non ha avuto miglior fortuna. Scopriamo cosa c’è da sapere sull’ex corteggiatrice e sulla sua vita privata!

Chi è Soleil Sorge

Figlia di un uomo italiano e di una donna americana, è cresciuta in Abruzzo, per poi realizzare il suo sogno di diventare attrice a New York. Nella Grande Mela studia infatti recitazione. Tornata in Italia, ha lavorato a Roma Tv e Roma Now, prima di partecipare a Miss Italia, senza però riuscire a vincere. Dopo aver preso parte a Uomini e Donne ha quindi iniziato a lavorare principalmente come modella e influencer, partecipando però saltuariamente ad altri programmi televisivi.

La vita privata di Soleil Sorge

Soleil a Uomini e Donne ha iniziato una storia con Luca Onestini. Dopo la scelta del tronista i due sono rimasti insieme per circa 4 mesi apparentemente con serenità, prima che Luca venisse chiamato a partecipare al Grande Fratello Vip. Durante il reality show, Soleil gli ha fatto recapitare una lettera in cui spiegava che tra loro era tutto finito, e Onestini ha cercato conforto tra gli altri partecipanti e in particolare confidandosi con Cristiano Malgioglio e Cecilia Rodriguez. La ragazza in seguito ha dichiarato che Luca l’avrebbe usata unicamente per cercare popolarità e che avesse a sua volta riallacciato i rapporti con Giulia Latini, anche lei ex partecipante di Uomini e Donne.

Soleil Sorge

Dopo svariati avvistamenti, Soleil ha anche rivelato di aver iniziato una relazione con l’altro tronista conosciuto a Uomini e Donne, e cioè Marco Cartasegna. La relazione tra i due genera numerose polemiche da parte dei fan di Luca Onestini, a cui l’ex corteggiatrice risponderà con un post sul proprio profilo Instagram:

“Quando hanno iniziato ad attribuirci una storia eravamo solo amici. Non c’era stato nulla tra di noi se non l’intesa e affinità che c’è sempre stata. Fino al momento in cui ho lasciato Luca non mi sono permessa di mancare di rispetto né a lui né al nostro rapporto. Quindi fatela finita con questa storia perché la persona falsa non sono di certo io. E sono alquanto stanca di sentirvi sentenziare in questo modo sulla mia vita.”

Una volta uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, Luca Onestini ha dichiarato invece che non avrebbe cercato la sua ex: “Non sento alcun bisogno di cercare la mia ex fidanzata e credo che lei si sia dimostrata favorevole alla mia partecipazione nel reality perché attendeva il momento giusto per lasciarmi e ottenere, in questo modo, molta visibilità!“, ha dichiarato a Verissimo. Nel settembre 2018, dopo un anno di relazione, Soleil ha rivelato che anche la sua storia con Marco Cartasegna è giunta al termine.

Nel corso dell’edizione 2019 dell’Isola dei Famosi, Soleil Sorge è sbarcata in Honduras come concorrente del reality condotto da Alessia Marcuzzi. All’interno del programma si è avvicinata molto a Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia. Baci e momenti hot hanno contrassegnato l’avventura di quella che anche dopo l’Isola è diventata una vera coppia. Tutto nonostante le voci, arrivate nel corso del reality, di una presunta storia tra Soleil e il calciatore Alessio Romagnoli prima dello sbarco di lei in Honduras. Tuttavia, nonostante la passione la loro relazione è finita nell’ottobre del 2019, come rivelato dal settinamale Spy.

Chi è dunque il fidanzato di Soleil Sorge? Dopo la rottura con Jeremias, pare proprio che la modella non abbia ancora ritrovato l’amore e sia felicemente single.

6 curiosità su Soleil Sorge

– Ama viaggiare: i suoi luoghi preferiti sono la Thailandia e Los Angeles, città in cui è nata.

– Uno dei suoi trucchi di bellezza sono le maschere all’argilla.

– Ha uno stile di vita sano: fa molto sport e mangia in maniera sana ed equilibrata, pratica yoga e meditazione.

– Ha due cani che adora: Simbah e Lyla.

– Ama i tatuaggi, e ha una piccola scritta sul piede in sanscrito.

– Nel 2020 ha partecipato in coppia con la mamma Wendy Kay a Pechino Express!

Dove abita Soleil Sorge?

Soleil è spesso a Milano per motivi di lavoro, e anche perché proprio nella città lombarda viveva il suo ex fidanzato Jeremias. Non sappiamo però dove abbia la propria residenza stabile.