Luna Onestini, ma anche Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez: scopriamo quali sono stati gli amori più chiacchierati dell’influencer Soleil Sorge.

Modella, influencer ed ex corteggiatrice, Soleil Sorge è una delle vip più famose del panorama italiano e nel corso degli anni più volte la sua vita privata è finita al centro del gossip. Scopriamo quali sono stati gli amori passati dell’influencer e alcune delle sue storie più famose con alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

Soleil Sorge: gli ex fidanzati

Soleil Sorge ha vissuto una prima importante e tragica storia d’amore: il suo primo fidanzato, Kevin, sarebbe scomparso prematuramente a causa di un’overdose. “Ora è in paradiso ma lo amo e lo terrò per sempre nel cuore, in un certo senso è come se vivesse dentro di me”, ha scritto Soleil in una story su Instagram dedicato al ragazzo.

Soleil Sorge

A DiPiù aveva invece confessato il dramma vissuto quando aveva saputo della sua scomparsa: “Il mio primo amore è morto a causa di un’overdose. Quando me lo comunicarono noi c’eravamo già lasciati da qualche settimana, dopo un anno e mezzo d’amore. Però io lo amavo ancora”.

Soleil è nota anche per aver vissuto una storia con l’ex tronista Luca Onestini e, a seguire (nel 2018), con l’imprenditore e modello Marco Cartasegna. In merito a queste due storie d’amore Soleil Sorge ha confessato al magazine di Uomini e Donne: “Grazie a ‘Uomini e Donne’ prima e alla conoscenza di Luca dopo, ho capito che potevo ricominciare a credere nell’amore. Poi con lui non è andata. Succede anche alle migliori coppie no?”, ha confessato Soleil, e ancora (in merito a Marco Cartasegna): “Non riuscivamo più a stare bene, non so. Negli ultimi tempi stavamo discutendo troppo.”

Marco Cartasegna Soleil Sorge

La storia con Jeremias Rodriguez

A seguire l’influencer – oltre a un flirt con Gianmaria Antinolfi – ha vissuto un’importante storia d’amore con Jeremias Rodriguez, fratello minore di Belen. I due si erano conosciuti durante la loro partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2019 e per quasi un anno erano stati inseparabili. Poi, come un fulmine a ciel sereno, Soleil aveva annunciato la fine della loro storia:

“Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde. Bisogna amare prima se stessi e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle ‘speranze’ riposte nel rapporto. […] Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi”, ha dichiarato lei a DiPiù in merito alla loro rottura.