Jason Momoa ha contratto il virus Covid-19 dopo essere stato alla premiere del film Dune, ultima pellicola in cui ha recitato l’attore ma sta bene.

Jason Momoa è positivo al Covid-19 ma sta bene. Ad annunciarlo è stato l’attore stesso che rassicura i fan dichiarando che ha preso il virus in forma lieve. Dopo aver recitato nel film Dune, uscito il mese scorso nelle sale cinematografiche l’attore ha contratto il virus e ora dovrà stare lontano dal set per un po’.

Jason Momoa: “Sono positivo al Covid ma sto bene”

Grazie all’indiscrezione del settimanale Chi, si è venuti a sapere che uno degli attori preferiti di Hollywood, Jason Momoa ha contratto il virus. L’attore lo annuncia con le seguenti dichiarazioni: “Sono stato colpito dal Covid subito dopo la premiere. Ho incontrato molte persone in Inghilterra. Ho ricevuto un sacco di calore dalle persone, e chissà. In ogni caso, sto bene”. Momoa ha dunque contratto il Covid-19 dopo essere stato presente alla premiere dell’ultimo film in cui ha recitato, Dune. Ci sarà un periodo di riposo e convalescenza per l’attore che dovrà stare lontano dai set per un po’ ma che potrebbe guarire presto considerando che ha preso il virus in forma lieve.