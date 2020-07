Jeremias Rodriguez: 5 curiosità sul fratello di Belen e sulla sua vita sentimentale

Scopriamo cosa c’è da sapere su Jeremias Rodriguez: la fidanzata, la vita privata e altre curiosità sul fratello minore di Cecilia e Belen Rodriguez.

Nato l’11 novembre 1988 sotto il segno dello Scorpione, Jeremias Rodriguez è conosciuto in Italia soprattutto per essere il fratello della famosissima Belen Rodriguez, oltre che di Cecilia. Ma con i suoi 190 cm d’altezza e il suo fascino argentino non ha impiegato molto a farsi conoscere anche per la sua vita sentimentale, e con la partecipazione al Grande Fratello Vip del 2017 e all’Isola dei Famosi nel 2019 è finito su tutte le riviste di gossip per gli scandali legati alla sua vita privata! Scopriamone alcuni attraverso 5 curiosità.

5 curiosità sul fratellino di Belen: Jeremias Rodriguez

– Nel 2016 è stato sorpreso fuori da un locale durante una lite animata con il rapper Fedez. Poco prima, all’interno del locale, a cena con Jeremias era presente la sorella Belen, scappata via in taxi prima del fatto.

– A Sabato Italiano ha rivelato di non parlare più con Stefano De Martino, suo grande amico prima della love story con la sorella maggiore: “Mi ha dato la cosa più bello che ho e ci sarà sempre un posto nel mio cuore per lui, ma non ci siamo più parlati. Capisco che può essere rimasto ferito per qualcosa in cui non c’entro niente. Santiago è la cosa più bella che ho nella vita. A volte lo guardo e mi sembra di vivere un sogno. Quando è nato stavo abbastanza male, ma con lui la mia vita è cambiata. È sangue del mio sangue, non riesco a spiegarlo a parole, bisogna viverlo per capire. È tutto, è tutto.”

JEREMIAS RODRIGUEZ

– All’interno della casa del Grande Fratello Vip ha ricevuto una lettera di Fabrizio Corona, suo amico storico.

– A Chi, insieme a sua sorella Cecilia, ha rivelato che non accetterà mai di partecipare ai programmi di Barbara D’Urso: “La mia famiglia, e in particolare mia madre, hanno sofferto davvero per gli attacchi che mia sorella ha subito. Io non cerco la popolarità “alza share”, non so nemmeno che cosa sia lo share. Ho visto però che nella mia famiglia questa situazione ha creato un forte disagio, un grande dolore“.

– Adora i tatuaggi e ne ha svariati su tutto il corpo: sul braccio ha la frase “El amor nunca deja de ser”, cioè “L’amore non smette mai di esistere”, sulla caviglia ha un piccolo teschio e sull’avambraccio ha la scritta Santiago, nome del nipotino per cui stravede, spesso protagonista di foto o stories sul profilo Instagram.

Jeremias Rodriguez: la vita privata

Appena arrivato in Italia, Jeremias Rodriguez ha avuto una liaison sentimentale con Ilaria Coletto, imprenditrice di Biella, la cui relazione è finita su tutti i settimanali di gossip per via del tradimento del fratellino di Belen. Jeremias, infatti, avrebbe tradito la fidanzata con la ex concorrente del Grande Fratello Rossella Intellicato. Successivamente il ragazzo è stato paparazzato in vacanza ad Ibiza in atteggiamenti teneri con Sara, sales assistant all’Excelsior di Milano.

La ragazza è stata accolta molto bene dalla famiglia Rodriguez, ma la storia è naufragata nell’estate del 2017, quando Jeremias ha deciso di prendere parte al Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia sembrava che tra il fratellino di Belen e la modella Aida Yespica fosse scattato del tenero, ed è circolata anche la voce che i due si fossero scambiati un bacio in segreto. Uscito dalla casa però, Jeremias è tornato tra le braccia di Sara, salvo poi essere lasciato poco tempo dopo.

Nel corso dell’esperienza all’Isola dei Famosi 2019, si avvicina non poco a Soleil, altra concorrente ed ex corteggiatrice nonché scelta di Luca Onestini. Anche fuori dalla casa continua la frequentazione, con tanto di presentazione di lui ai genitori di Soleil. Però nell’ottobre del 2019 arriva la notizia di Spy, quella della rottura.

Chi è la fidanzata di Jeremias Rodriguez?

Dopo mesi di tira e molla, o presunti tali, Jeremias Rodriguez e Soleil si sono definitivamente lasciati, e nell’estate del 2020 l’influencere è stato paparazzato insieme a una donna lontana dal mondo dello spettacolo. Si tratta di Deborah Togni, una ragazza milanese che di professione fa l’assistente di volo. Una persona molto differente dalle donne che il bel Rodriguez ha frequentato fin qui, e che gli avrebbe già fatto girare la testa al punto da convincerlo a passare alle presentazioni in famiglia.

Dove abita Jeremias Rodriguez?

Così come le due sorelle, Belen e Cecilia, anche Jeremias ha scelto la città di Milano quando ha lasciato l’Argentina per trasferirsi in Italia. Non sappiamo con precisione quale sia il suo quartiere.