Il fratello di Belen Rodriguez, Jeremias, fa parlare di sé per una foto post Isola dei Famosi. La trasformazione è evidente…

Ha abbandonato L’Isola dei Famosi pochi giorni fa, eppure gli effetti del noto reality sono ancora bene evidenti, specialmente se si fa un confronto tra passato e presente. Parliamo di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen e Cecilia, che su Instagram ha mostrato come il suo fisico sia decisamente cambiato in appena un mese e mezzo di show in Honduras.

Jeremias Rodriguez: “15 kg fa…”

Jeremias Rodriguez

Non solo i litigi con i compagni naufraghi, in particolare con Nicolas Vaporidis, evidentemente per Jeremias Rodriguez l’Isola dei Famosi è stata difficile anche per l’alimentazione e le rinunce.

La conferma è arrivata in queste ore dai social, dove il giovane ragazzo, apparso visibilmente deperito appena tornato dall’Honduras, ha pubblicato una foto prima della partenza avvenuta circa un mese e mezzo fa. L’argentino ha scherzato sulle sue condizioni con una didascalia che accompagna una sua immagine a petto nudo dopo la doccia: “15 kg fa“. La risata e l’emoji dell’Isola fanno capire il riferimento al dimagrimento impressionante avuto in questo lasso di tempo.

Per fortuna le seguenti stories e i filmati hanno poi tranquillizzato tutti i suoi seguaci sulle sue condizioni. Jeremias ha già riabbracciato i suoi cari ma anche le sane abitudini alimentari. Lui stesso ha infatti mostrato un suo recente pasto con riso, insalata e verdure.

Sebbene a vederlo non si direbbe abbia perso 15 kg, in realtà il calo drastico del peso è dovuto sicuramente alla perdita di massa muscolare. In modo particolare, a giudicare dalla foto del prima e del dopo, bicipiti e pettorali hanno indubbiamente un aspetto diverso.

Di seguito il post Instagram dell’Isola dei Famosi col ritiro di Jeremias dal reality dove è più facile comprendere la differenza corporea soprattutto dal volto:

