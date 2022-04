Ai membri della giuria – oltre al video violento – sono stati anche mostrati messaggi audio e di testo offensivi inviati dall’attore.

Procede il processo per diffamazione di Johnny Depp contro la sua ex moglie Amber Heard: in aula è stato proiettato ai membri della giuria – un video e audio legati a presunti episodi di violenza dell’attore. Si vede Depp sbattere le ante dei mobili della cucina, per poi versarsi un grande bicchiere, prima di perdere totalmente le staffe.

Johnny Depp: video violento pubblicato in aula

Nel video proiettato in aula, vediamo Johnny Depp inveire contro i mobili della cucina: dà calci e sbatte le ante, visibilmente ubriaco. Ciononostante, l’attore afferma di essersi limitato a ciò e di non aver usato violenza contro l’ex moglie. Il video:

Come si può vedere dal video, l’attore inveisce contro i mobili della cucina, per poi versarsi del vino: poi aggredisce la persona che sta filmando.

Johnny Depp

I messaggi con Paul Bettany

In uno scambio di messaggi del 2013, Depp avrebbe detto all’attore Paul Bettany: “Bruciamo Amber. Affoghiamola prima di bruciarla. Dopo mi fotterò il cadavere bruciato per assicurarmi che sia morta“.

Gran parte delle prove ascoltate durante il processo ha fatto riferimento al suo uso di sostanze mentre i due erano insieme, cosa che gli avvocati della Heard sostengono abbia innescato episodi violenti.

In una successiva conversazione con Bettany, mostrata anche alla corte, l’attore ha detto di aver bevuto “tutta la notte” prima di andare a prendere la Heard per andare a Los Angeles. “Brutto, amico… Niente cibo per giorni…Polveri…Mezza bottiglia di Whisky, mille Red Bull e vodka, pillole, 2 bottiglie di Champers in aereo”.

