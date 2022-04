I legali dell’ex moglie di Johnny Depp hanno parlato degli abusi che l’attrice avrebbe subito durante il matrimonio.

È iniziato il processo per diffamazione di Johnny Depp che coinvolge l’ex moglie Amber Heard. Tra gli ex coniugi, la situazione si fa sempre più aspra e complicata ed emergono dettagli sul loro matrimonio e sui presunti abusi che l’attore avrebbe perpetrato ai danni dell’ex moglie.

Johnny Depp, i legali di Amber Heard parlano degli abusi

Secondo gli avvocati di Amber Heard, Johnny Depp l’avrebbe dapprima sequestrata per tre giorni e poi abusata sessualmente, penetrandola con una bottiglia di liquore quando si trovavano in Australia nel 2015.

Parole pesanti quelle dei legali che difendono l’attrice di Aquaman. Depp pare fosse estremamente geloso di lei, anche per le sue relazioni passate (in particolare quella avuta con Elon Musk). L’attore l’avrebbe aggredita fisicamente: “L’ha bloccata contro il bar, le ha scagliato addosso una serie di bottiglie. Poi l’ha trascinata sul pavimento dove c’erano ancora le bottiglie rotte e l’ha presa a pugni. L’ha presa a calci e le ha detto che l’avrebbe uccisa, lui la odia“.

Johnny Depp e Amber Heard

Il bodyshaming verso Johnny Depp

Parla anche la sorella dell’attore, Christi Dembrowski, la quale afferma che la Heard avrebbe usato parole offensive contro il fratello, praticando verso di lui bodyshaming, in particolare per il suo ingaggio per la campagna di Dior. Una foto da IG:

“La sua reazione fu di pura incredulità, tant’è che gli chiese perché Dior avrebbe mai voluto fare affari con lui. Rimarcò che erano affari che avevano a che fare con lo stile e lui non ne aveva, per lei era solo vecchio e grasso“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG