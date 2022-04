Ancora qualche ruggine per Miriana Trevisan dopo il GF Vip. La showgirl non vuole rivedere più alcuni ex compagni della casa.

Capita spesso di non andare d’accordo con tutti. Specie se sei in un reality tv come il GF Vip e se la competizione tra “coinquilini” prende il sopravvento. Miriana Trevisan non si è nascosta relativamente alle sue sensazioni post esperienza nella casa e ai microfoni di ‘Chi‘ ha raccontato chi, tra gli ex compagni, non vuole proprio più rivedere.

Lo sfogo di Miriana Trevisan dopo il GF Vip

Miriana Trevisan

Miriana Trevisan ha deciso di raccontare il tipo di rapporto che ha avuto con alcuni dei concorrenti del noto reality targato Mediaset. In modo particolare ha diviso chi vorrebbe rivedere con chi, invece, proprio non vuole più avere nulla a che fare.

“Porterò nel cuore sempre Gianmaria Antinolfi, le sorelle Selassié, Sophie Codegoni e ovviamente Manila Nazzaro“, ha spiegato la showgirl. “Invece so che non rivedrò più Katia Ricciarelli e anche Soleil Sorge. Di loro mi hanno deluso tante cose. Mi hanno descritta come una manipolatrice quando in realtà chi faceva certe cose erano proprio loro due. Io in quella casa volevo portare la gentilezza e la sincerità in un luogo dove c’erano trame e bugie. Avrei dovuto ascoltare di più i consigli di chi mi voleva bene. Invece sono stata ingenua”.

Il racconto entra poi nel dettaglio: “Prima sono stata ingenua con Nicola Pisu che mi ha persuaso psicologicamente, poi con Biagio D’Anelli. Di lui non sono stata capace di cogliere l’anima non pulita. Tutti nella casa mi avevano avvertito. Se è vera la storia che non volevo dargli il mio numero? Non volevo più sentirlo, pensiate o crediate quello che volete”.

Di seguito uno scatto social della Trevisan su Instagram del giorno della finale del GF Vip:

