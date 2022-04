In una intervista a Vogue Italia, Sangiovanni si racconta: dalla passione per la moda alla terapia a cui si è sottoposto.

“Io sono questo, alti e bassi alterni”: queste alcune delle parole che vengono fuori dall’intervista che Sangiovanni ha rilasciato a Vogue Italia. Il giovane artista, di recente, ha tagliato la sua chioma e ha pubblicato il nuovo album, Cadere volare.

Sangiovanni, l’amore per la musica e la moda

Da sempre, Sangiovanni ha dimostrato di avere un amore smisurato per tutto ciò che riguarda la moda. Il giovane artista concepisce questi due campi artistici come fonti di libertà.

Ecco cosa ha dichiarato, in merito, a Vogue Italia in una recente intervista: “Il messaggio più grande è che siamo liberi. Liberi di fare ed essere quello che vogliamo, non dobbiamo aver paura del giudizio degli altri”.

E aggiunge: “Anche se riconosco che è pesante. Questo vale anche per il mio modo di vestire. Bisogna abbattere certi muri come credere che mettersi la gonna o lo smalto sia una cosa da donna. Per me non esistono uomini e donne, esistono gli essere umani“.

Foto credits: Alessandro Treves

Il nuovo album Cadere Volare e la terapia

L’8 aprile è uscito il nuovo album del giovane artista: sulla copertina del lavoro discografico, lo vediamo fluttuare leggero in cielo, tra le nuvole. La foto da IG:

Un’immagine che dà l’idea di leggerezza, obiettivo a cui punta Sangiovanni: “Voglio volare nel cielo, sentirmi bene. Ma è un obbiettivo da raggiungere, perché ora mi sento a terra e anche un po’ sotto. Sono nella parte “cadere” dell’album ma ambisco ad essere Aria, a volare e sereno“, dice a Vogue.

Una leggerezza che si scontra sempre con i momenti più bui che l’artista affronta con la terapia: “Sto vivendo un periodo molto intenso. Ho iniziato a fare terapia e sto vivendo sensazioni forti. Sto scoprendo molto di me stesso e faccio fatica a gestire le emozioni. Ma tutti i momenti delicati o pesanti della vita hanno rivolti positivi“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG