Occasione speciale, outifit speciale. Elisabetta Gregoraci ha indossato un maglione molto costoso alla festa di Flavio Briatore.

In occasione del compleanno di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci ha presenziato alla festa con il figlio Nathan. Outfit molto particolare per la showgirl che ha indossato un maglione molto costoso che non è passato inosservato.

Quanto costa il maglione di Elisabetta Gregoraci

Non poteva mancare alla festa del 72esimo compleanno di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci. In pizzeria a Milano, con il figlio Nathan Falco e pochi stretti collaboratori dell’imprenditore, ecco il quadretto perfetto per una bella serata.

Una cena all’insegna dell’allegria, del buon cibo e, ovviamente, sempre con uno sguardo al look. La bellissima Elisabetta, infatti, non ha potuto fare a meno di sfoggiare un outfit molto particolare soprattutto per quanto riguarda la parte superiore. Parliamo di un maglione bianco di piume di struzzo dal costo davvero notevole. Il valore dell’indumento, infatti, è di 2050 euro. Si tratta di un capo firmato Ermanno Scervino descritta dal sito ufficiale come “caratterizzata dalla linea oversize, lavorata da trecce verticali alternate e ricoperta da leggere piume di struzzo”. A completare il look, la showgirl ha indossato anche shorts bianchi per un total white davvero indimenticabile che ne conferma la perfezione del suo fisico.

Di seguito le immagini del maglione della Gregoraci nel post social su Instagram di Briatore:

I ringraziamenti di Briatore

Per dovere di cronaca, la serata tra Briatore e la sua famiglia è andata decisamente bene visto il videomessaggio del festeggiato successivo alla cena: “Grazie a tutti, ho ricevuto una montagna di auguri e mi ha fatto davvero molto piacere. Auguro a tutti tanta felicità e tanta salute. Ragazzi, la salute è fondamentale”, le sue parole. Merito ovviamente anche della Gregoraci…

