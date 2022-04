Flavio Briatore ha festeggiato i suoi 72 anni in famiglia: cena in pizzeria con Elisabetta Gregoraci e il loro figlio Nathan Falco.

Ancora acciaccato per il problema di salute avuto nelle scorse settimane, ma sempre al centro delle attenzioni dei media per presunti flirt, in queste ore, Flavio Briatore ha fatto parlare per il suo 72esimo compleanno. Il noto imprenditore, infatti, ha festeggiato in grande stile con la famiglia e non solo.

Flavio Briatore, la festa per i 72 anni in pizzeria

Come mostrato dallo stesso Flavio Briatore sui social, nelle scorse ore è andata in scena una bella festa di compleanno per festeggiare l’arrivo dei 72 anni. L’imprenditore ha radunato la sua famiglia – la showgirl Elisabetta Gregoraci e suo figlio Nathan Falco – in pizzeria in centro a Milano e si è goduto attimi di serenità e dolcezza.

Presenti a cena anche i più stretti collaboratori che, in precedenza, gli avevano dedicato tanti pensieri e felicitazioni.

Il messaggio di ringraziamento

Ma oltre ad essere un grande imprenditore, Briatore è un vero showman e non poteva far mancare un messaggio di ringraziamento per tutti quelli che hanno speso del tempo per fargli gli auguri. Sulla sua pagina Instagram, ecco infatti un videomessaggio ricco di emozione per quanto vissuto: “Grazie a tutti, ho ricevuto una montagna di auguri e mi ha fatto davvero molto piacere. Auguro a tutti tanta felicità e tanta salute. Ragazzi, la salute è fondamentale”, ha detto l’imprenditore facendo riferimento al suo recente guaio col tendine d’Achille.

“Solo quando abbiamo dei problemi ci accorgiamo che (la salute, ndr) è fondamentale. Prima pensiamo sempre che succeda a qualcun altro, invece succede anche a noi, per cui riguardatevi, fate i controlli e pensate che senza salute non c’è vita. Ciao ragazzi, vi voglio bene”.

