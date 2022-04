Un’esperienza indimenticabile e che l’ha segnata. In questo modo Dayane Mello ha raccontato quanto vissuto in passato col noto rapper e artista, Kanye West. Intervenuta nel corso di Pupa Party, il programma che conduce con Andrea Dianetti su Mediaset Infinity, la modella ha rivelato alcuni dettagli piccanti del suo passato.

Il racconto di Dayane Mello non entra nei particolare ma lascia intedere che con Kanye West ci sia stato un rapporto decisamente focoso… “Kanye l’ho conosciuto molto bene, siamo stati più che amici”, ha rivelato la modella facendo riferimento ad un incontro avuto con l’uomo qualche anno fa a Los Angeles mentre lei era impegnata in qualche shooting di lavoro. “Ci siamo conosciuti, siamo stati insieme ed è un figo della madonna. C’è stato un bel feeling con lui. È stata una delle esperienze più bella della mia vita, è durata una, due, tre notti. Una delle sc***e più belle della mia vita”.

Negli Stati Uniti la stessa modella ha rivelato di aver conosciuto anche il noto attore Leonardo di Caprio. In quel caso, però, nessun ‘colpo di fulmine’: “Sì, ci siamo conosciuti qualche anno fa sempre a Los Angeles. Siamo grandi amici”, ha concluso la ragazza.

In passato Dayane aveva già raccontato il suo rapporto con il divo di Hollywood spiegando che lo aveva conosciuto quando aveva 19 anni e trascorreva le sue vacanze a Saint Tropez, meta particolarmente amata proprio da Di Caprio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram