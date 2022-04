Dopo aver pubblicato la foto con i capezzoli in vista, Aurora Ramazzotti non ci sta e risponde alle critiche: ‘Sono una cosa naturale’.

Aurora Ramazzotti è andata a pranzo fuori e ha postato uno scatto sui social, in cui si mostra a tavola, con indosso un top verde acido, dal quale si intravedono i capezzoli turgidi. Un dettaglio che non è sfuggito ai seguaci, i quali hanno subito criticato il suo outfit. E lei ha risposto a modo suo.

Aurora Ramazzotti: i capezzoli sono una cosa naturale

Un top color verde acido quello indossato da Aurora: un capo di abbigliamento indossato senza reggiseno che ha mostrato, ai suoi follower, i capezzoli in maniera evidente.

I bacchettoni della rete subito l’hanno criticata per la foto, ma la figlia di Eros e Michelle Hunziker non si è scomposta più di tanto, anzi. Ha ribadito con fermezza che “sono una cosa naturale“. L’immagine, però, non è più presente sul profilo Instagram della 25enne.

Aurora Ramazzotti

Una caratteristica presente in natura

La giovane, sempre ironica e simpatica, ha rivelato alla sua community che mostrare i capezzoli non dovrebbe sconvolgerla più di tanto, in quanto sono una caratteristica presente ampiamente in natura.

Così coinvolge anche il fidanzato Goffredo e il gatto Kida, mostrando ai suoi seguaci che anche loro – come lei – possiedono i capezzoli tanto criticati.

