Si cerca di fare chiarezza sulla salute di Andreas Muller. Le dichiarazioni della compagna Veronica Peparini fanno allarmare i fan.

Come sta Andreas Muller? Questa la domanda che i tanti fans si fanno a proposito del noto ex concorrente e ballerino di Amici, noto programma tv di Mediaset. Nelle scorse settimane era stato lo stesso ragazzo a mettere in allarme i suoi ammiratori lamentando dei problemi di salute ancora non risolti. Adesso, tocca alla sua compagna, Veronica Peparini, provare a fare chiarezza.

Andreas Muller, come sta? Parla Veronica Peparini

Sulle condizioni di salute di Andreas Muller, Veronica Peparini ha voluto precisare come riporta Today: “Depressione? No, non parlerei di depressione, che è una parola importante ma di un momento delicato in cui lui non si sente al top“.

Insomma, i fan possono stare sereni relativamente allo stato del ballerino ma anche a quello della coppia. Infatti, tra i due non c’è nessuna crisi. Anzi…

“Nessuna crisi fra noi. Lui mi ha anche ringraziato pubblicamente per la mia pazienza e per il mio essere sempre al suo fianco, ma la gente spesso vuole vedere il negativo anche dove non c’è”, ha ribadito con forza l’insegnante di Amici. “Il segreto del nostro amore, vero e puro, è quello di affrontare la vita con il sorriso. Insieme troviamo la forza per superare gli ostacoli”, ha poi concluso la maestra.

Andreas Muller

Ricordiamo che Andreas Muller e Veronica Peparini fanno, ormai, coppia fissa da diverso tempo. Per la precisione dal 2018. Neppure la differenza d’età, 25 anni, starebbe creando problemi. I due sono felici e continueranno ad amarsi come il primo giorno.

Riproduzione riservata © 2022 - DG