Nelle storie su Instagram, Cecilia Rodriguez svela ai suoi seguaci perché tutti all’Isola odino il padre Gustavo e il fratello Jeremias.

La sorella di Belén si è rivolta ai social per spiegare perché tutti all’Isola – secondo lei – odino il fratello Jeremias e il papà Gustavo. La showigirl e modella, dunque, esprime il suo parere su quello che sta accadendo all’Isola dei famosi 2022.

Cecilia Rodriguez difende papà Gustavo e Jeremias

Per Cecilia, l’accanimento contro i Rodriguez si spiegherebbe in modo molto semplice. In diverse storie su Instagram, la sorella di Belén ha affermato che si tratterebbe di un gioco che punta a far uscire dal reality i più forti. Una foto di Chechu:

Ecco le sue parole: “La verità è che tutti i concorrenti cercano di buttare fuori quelli più forti, perché poi, quando devi fare le nomination, vai al televoto con qualcuno più debole. Mi sono spiegata? Provano a buttare fuori i più forti per poter poi fare le nomination con qualcuno meno conosciuto, non con un cognome come il nostro“.

Cecilia Rodriguez

Le parole rivolte a Jeremias

Il fratello ha un carattere impulsivo e spesso – come lei stesso sottolinea – passa dalla parte del torto perché esprime genuinamente i propri pensieri.

“Le persone speciali e rare vanno capite, non sono per tutti, devi avere un dono per capirle. Penso che mio fratello sia una persona diversa da tutti. Talvolta stare alle regole degli altri e di questo mondo qua, che fa caga*e, sia molto complicato, però chi lo conosce sa che Jeremias è impulsivo, troppo, sì!”. D’altronde, chi meglio di lei può conoscere il naufrago.

