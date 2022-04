Britney Spears è incinta. La cantante ha annunciato la notizia ma non tutti sembrano essere interessati, specie l’ex Justin Timberlake.

Britney Spears è di nuovo incinta. La nota cantante ha annunciato nelle scorse ore di attendere quello che sarà il suo terzo figlio. Una bella notizia che ha confermato come la donna, storico volto delle Spice Girls, abbia finalmente ritrovato la propria serenità dopo le vicende con suo padre che non voleva avesse altri bambini né che si sposasse. Eppure, non tutti sembrano essere troppo interessati a questa nuova tranquillità. Vedere per credere la reazione di Justin Timberlake, suo ex compagno diversi anni fa, quando gli viene chiesto un commento sulla nuova gravidanza dell’artista.

Britney Spears incinta: la reazione di Justin Timberlake

La notizia della terza gravidanza di Britney Spears ha subito fatto il giro del mondo, anche social. Non solo. Sono stati tanti i pareri illustri sulla lieta news che riguarda la cantante, alcuni però apparentemente non troppo positivi.

A tal proposito, la reazione di Justin Timberlake, suo ex fidanzato, ha fatto molto parlare. I paparazzi non hanno certo dimenticato la loro relazione durata dal 1998 al 2002 e non terminata esattamente nel migliore dei modi. Ecco perché le immagini del cantante che manda via chi gli chiede della Spears hanno davvero colpito tante persone.

“Ciao Justin, ci fai un commento sulla gravidanza di Britney che ha annunciato di aspettare il terzo figlio?”, ha chiesto un uomo per le vie di Los Angeles con tanto di cellulare in mano per riprendere tutto. La reazione di Timberlake non è stata proprio quella sperata: “Basta, dai. Smettila”, ha detto Justin. “Dai vattene”. Il tutto con fare decisamente infastidito.

Da capire che si tratti di disinteresse per la vicenda oppure se sotto si nasconda ancora qualche ruggine di troppo…

Queste le immagini del video su Twitter:

